Emov conquista mais de 18 mil utilizadores em Lisboa

Num ano e meio de serviço, a Emov já conquistou mais de 18 mil utilizadores em Lisboa. O serviço de carros partilhados, presente apenas na capital portuguesa e em Madrid, dá conta de que a maioria dos clientes tem entre os 30 e os 44 anos, embora haja cada vez mais jovens a aderir à “moda do carro partilhado”.

De acordo com questionários realizados mensalmente, a Emov revela, em comunicado, que o utilizador Emov by Free2Move Carsharing é um cliente fiel, que utiliza o serviço para as suas deslocações na cidade, sobretudo para ir e voltar do trabalho (67%).

O que os utilizadores mais destacam nesta solução de mobilidade partilhada é a facilidade de utilização, o preço e o estacionamento gratuito. A nível de uso, os carros partilhados da Emov by Free2Move Carsharing são maioritariamente usados pela falta de carro privado (37%), porque é a solução mais rápida (27%) e porque não é necessário pagar para estacionar dentro da cidade (22%).

A Emov by Free2Move está em negociações para ampliar a sua zona de serviço para o município da Amadora, começando por Alfragide.