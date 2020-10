Empregadores apresentaram seis denúncias de convenções coletivas no ano passado

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (C), acompanhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita (D), durante a reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação SocialLisboa,que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 15 de outubro de 2020 . ANTÓNIO COTRIM/LUSA © António Cotrim/Lusa

Seis associações de empregadores apresentaram no ano passado denúncias de convenções coletivas em vigor, abrangendo até 30 mil trabalhadores, após terminado o prazo de um acordo em Concertação Social que comprometia as confederações patronais a recomendarem aos associados que suspendessem processos para a extinção de acordos com organizações sindicais.

O número foi avançado esta quinta-feira pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, após reunião da Comissão Permanente de Concertação Social e num momento em que o governo se prepara para legislar uma moratória que suspenderá os prazos para a caducidade da contratação coletiva.

Segundo o secretário de Estado, a suspensão acordada à esquerda com vista à viabilização do Orçamento do Estado para 2021, irá cobrir as denúncias de convenções destes trabalhadores, assim como os processos de denúncia iniciados em anos anteriores envolvendo o dobro dos trabalhadores. O número total andará, assim, perto dos 90 mil trabalhadores.

"Essa suspensão de prazos vai aplicar-se a todas as convenções coletivas que tenham processos de denúncia e que tenham prazos a decorrer", assegurou sobre a proposta de lei já apreciada na generalidade em Conselho de Ministros e que será sujeita a consulta dos parceiros sociais.

Segundo Miguel Cabrita, ficam suspensos os prazos de caducidade de denúncias iniciados em 2019, ano em que foram já publicados dois avisos de cessação de convenções coletivas após denúncia da Rodoviária do Alentejo. No último ano, informou, foram entregues seis denúncias, que abrangem entre 25 mil a 30 mil trabalhadores.

"Aplica-se também a processos de caducidade que vêm de trás e que têm ainda prazos a decorrer, e aí a abrangência é de aproximadamente o dobro do número de trabalhadores. Mas, mais importante, esta suspensão de prazos pretende também aos contratos coletivos que estão em vigor, mas que no momento de pandemia e de crise que vivemos podem estar em risco de ser denunciados".

Segundo o governo, "potencialmente, várias centenas de milhares de trabalhadores poderiam ser atingidos por processos de denúncia que se iniciassem" na ausência da moratória, que servirá assim de "mecanismo de dissuasão".

À esquerda, porém, os pedidos são para a revogação das normas de caducidade e sobrevivência na contratação coletiva, em vigor desde 2003, e já antes com utilização suspensa por 18 meses em acordo tripartido na Concertação Social em 2017. Desta fez, o governo propõe legislar a suspensão por 24 meses, conforme confirma o relatório da proposta do Orçamento do Estado de 2021.

Desde 2005, mostram os dados do Centro de Relações Laborais, houve 30 convenções extintas sem a publicação de novos acordos.