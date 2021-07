Emprego a duas décimas de recuperar da pandemia

Desemprego © Lusa

O mercado de trabalho terá chegado a maio a apenas duas décimas da recuperação do emprego perdido com a pandemia, segundo estimativas provisórias publicadas ontem pelo INE. A taxa de emprego, já com normalização do universo de inativos e da subutilização do trabalho, ter-se-á fixado em 61,7%, muito perto da marca de 61,9% de fevereiro de 2020, mês anterior às primeiras medidas para conter a pandemia.

Em maio, a economia portuguesa terá garantido a ocupação de 4 734,5 mil postos de trabalho, agora menos 21 800 do que em fevereiro do ano passado nos dados ajustados de sazonalidade, após quatro meses consecutivos de recuperação líquida de emprego.

Este universo de empregados é agora visto em relação a uma população ativa também ela praticamente normalizada para os níveis prévios à pandemia. A população entre os 16 e os 74 anos disponível para trabalhar rondou já em maio os 5,1 milhões de pessoas, com mais inativos a transitarem para a condição de desempregados.

Apesar da subida do emprego, também o número de desempregados estará a crescer desde março, mês de início do processo de desconfinamento, alcançando os 364,8 mil indivíduos em maio(mais 33 300 que os contabilizados em fevereiro de 2020). A taxa de desemprego subiu aos 7,2%, depois de ter recuado nos meses de confinamento até aos 6,6% devido à redução da população ativa.

O fenómeno de redução da taxa de desemprego apesar das perdas enfrentadas pelo mercado de trabalho está relacionado com a classificação de inativos adotada a nível internacional, que se tem espelhado nas estatísticas nacionais, com milhares de indivíduos impedidos de procurar ativamente trabalho por causa das medidas de contenção do novos coronavírus adotadas. Esses números estão agora a normalizar-se.

Os dados do INE apontam que o número de desencorajados do mercado de trabalho - inativeis disponíveis, mas que não procuram emprego - retomou também já os níveis pré-pandemia, alimentando a subida do desemprego.

Em maio, havia 153,7 mil desencorajados, abaixo já dos 158,7 mil inativos que não procuravam trabalho de fevereiro de 2020 e muito longe do máximo de 328,7 mil desencorajados contabilizados em maio do ano passado. Também o número de inativos à procura de trabalho, mas indisponíveis (por estarem doentes, por exemplo), foi bastante elevado no início deste ano, mas não vai agora além dos 22,6 mil.

Além da diminuição de inativos, o número de part-timers que gostariam de ter horário completo terá ficado em 135,1 mil em maio, comparando com 149 mil no mês anterior à chegada da pandemia.

Em resultado, a chamada folga do mercado de trabalho, que reflete a subutilização de mão de obra disponível por estar desempregada, desencorajada ou temporariamente indisponível para o trabalho, assim como os part-times involuntários, é agora menor, e fica abaixo dos níveis pré-pandémicos. Segundo o INE, englobava 652,1 mil pessoas em maio, tendo tocado as 809,9 mil pessoas em setembro do ano passado. Abarcava 692,1 mil pessoas no mês anterior à chegada da pandemia.

A taxa de subutilização do trabalho, que chegou a tocar os 15,3% no final do verão do ano passado, está agora em 12,4%, abaixo dos 13,2% registados em fevereiro de 2020.

As estimativas do INE de maio espelham já uma recuperação líquida do emprego quase completa, mas não refletem o efeito de recomposição no mercado de trabalho face ao choque da atual crise. Os dados publicados pela Segurança Social, relativos à distribuição salarial dos emprego com contribuições sociais pagas, têm vindo a apontar para perdas avultadas entre os postos de trabalho com salários mais baixos - até aos 800 euros - associados aos sectores de atividade mais penalizados: alojamento, restauração e parte do comércio a retalho. Ao mesmo tempo, e apesar da crise, tem crescido o emprego entre as remunerações mais altas.

Por outro lado, as estimativas do INE que apontam para o aumento do desemprego contrariam a evolução nos números do desemprego registado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que surgem em queda desde março, sendo apesar de tudo mais elevados. Em maio, os centros de emprego contavam 402 183 desempregados, menos 21 705 que no mês anterior.