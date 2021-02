Emprego caiu 2% em 2020, metade do que previa o governo

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante uma conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros no Palácio de São Bento, Lisboa, 21 de janeiro de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O emprego caiu apenas 2% no ano passado, cerca de metade do que previa o governo em outubro, no Orçamento do Estado para este ano (OE2021). A taxa de desemprego anual também ficou muito abaixo das estimativas. De acordo com o novo inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE), 6,8% da população ativa estava desempregada no ano passado.

Segundo o INE, a população empregada foi estimada em 4,8 milhões de pessoas. O ano da pandemia apagou assim 99 mil empregos face a 2019. É uma quebra de 2%, mas menos agressiva face aos 3,8% estimados pelo governo, o que terá permitido algumas poupanças orçamentais.

"Já a população desempregada, 350,9 mil pessoas, aumentou 3,4% (11,4 mil)" em relação a 2019, diz o INE.

No entanto, a incidência do desemprego foi menos agressiva do que se esperava. Como referido, a taxa de desemprego foi de 6,8%, apenas três décimas mais do que em 2019.

O indicador clássico do desemprego sofreu um problema grave em 2020. Por causa das medidas de confinamento, do encerramento obrigatório de muitos negócios e das barreiras à circulação, muitas pessoas ficaram sem trabalho, mas também não conseguiram sequer procurar ou encontrar ativamente emprego.

Apesar de terem capacidade e vontade para trabalhar, milhares acabaram classificados como inativos, atirados para as franjas do mercado de trabalho, e não desempregados. Isto fez com que a uma taxa de desemprego ficasse artificialmente mais baixa.

No entanto, o INE tem indicadores alternativos para medir a degradação do mercado de trabalho em tempos de pandemia.

Por exemplo, a subutilização do trabalho "é um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego.

Quase 752 mil pessoas subutilizadas

Segundo o INE, em 2020, as várias formas de subutilização do trabalho afetaram 751,8 mil pessoas, mais 9% (mais 61,8 mil casos) do que em 2019, e a taxa de subutilização do trabalho foi de 13,9%, superior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) à do ano transato. Aquele aumento de 9% é o mais grave desde 2012, o primeiro ano completo da troika e do programa de austeridade do PSD-CDS.

O instituto explica que "em 2020, a população desempregada (350,9 mil) representou menos de metade (46,7%) da subutilização do trabalho, enquanto o grupo dos inativos disponíveis mas que não procuram emprego (226 mil indivíduos) reforçou o seu peso, passando a representar 30,1% da subutilização do trabalho (mais 5,8 p.p. do que em 2019)".

O subemprego de trabalhadores a tempo parcial (pessoas que trabalham menos horas do que pretendem ou precisam, mesmo em regime de part time) "foi a terceira componente com mais peso na subutilização do trabalho (20,4%) e abrangeu 153,5 mil pessoas" em 2020.

Universo de jovens "nem-nem" aumenta mais de 21% em 2020

O grau de alienação dos mais jovens em relação ao mercado de trabalho, à escola e à formação também aumentou brutalmente em 2020.

Segundo o INE, em 2020, cerca de 11,6% dos 2,2 milhões de jovens dos 15 aos 34 anos existentes no País não tinha emprego nem estava a estudar ou em formação (também chamados de jovens nem-nem). Ou seja, havia 255,2 mil jovens nesta situação, mais 21,5% do que em 2019.