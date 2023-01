Emprego dos muito jovens salva situação nacional com maior subida desde 1999 pelo menos

Turismo tem ajudado a suportar a criação de emprego, sobretudo entre os mais jovens. © Rita Chantre / Global Imagens

A economia portuguesa começou a destruir emprego, mas a situação nacional está a ser claramente salva pela criação de empregos ocupados por pessoas muito jovens, uma camada da população que está tipicamente mais sujeita à precariedade e aos salários mais baixos praticados no país.

Em novembro, o emprego nacional estava quase estagnado, cresceu apenas 0,3% face a igual mês de 2021, o valor mais fraco desde o período de maior mortalidade da pandemia (início de 2021), indicam cálculos do Dinheiro Vivo (DV) a partir de estimativas preliminares mensais sobre o mercado de trabalho português, ontem divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

E, como referido, teria sido pior não fossem os muito jovens.

O emprego de pessoas com 25 anos ou mais começou a cair (cedeu 0,6%, o pior registo desde janeiro de 2021), mas a face do mercado de emprego acabou por ser salva por uma subida recorde do número de postos de trabalho ocupados por indivíduos muito jovens (15 a 24 anos). O volume de emprego nesta faixa etária disparou 16,8%, que é como quem diz, o valor mais elevado destas séries longas do INE que remontam a 1999.

Em termos absolutos, o emprego total nacional só ganhou 16 mil novos postos de trabalho no ano que termina em novembro; há mais 42 mil trabalhadores muito jovens (menos de 25 anos); o grupo com 25 anos ou mais perdeu quase 26 mil postos de trabalho, mostram os dados oficiais, ainda que provisórios (os de novembro).

A crise inflacionista e energética, que se agudizou com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia (em março de 2022), até começou por dar algum gás a algumas atividades, já que certas empresas conseguiram alargar margens e rendas à boleia da inflação muito alta.

Mas os meses foram passando, em julho o Banco Central Europeu (BCE) iniciou o seu ciclo severo e longo de subidas de taxas de juro, a guerra só alastrou e piorou e as consequências para a atividade económica real começaram a materializar-se: menos confiança, projetos e investimentos adiados, menos consumo, maior recurso das famílias às poupanças, perda de compra de salários e pensões, o custo de vida agravou-se, sobretudo para os mais pobres, os que dedicam uma parcela esmagadora dos seus rendimentos mensais para suprir as necessidades mais básicas e essenciais.

Assim, o mercado de trabalho começou, com algum desfasamento (o que também é típico) a dar sinais de fraqueza e já não é só na criação de empregos.

O INE mostra, por exemplo, que a taxa de desemprego subiu quatro décimas de pontos percentuais para 6,4% da população ativa em novembro, naquela que é a maior subida desde julho de 2020, quando o país estava em plena pandemia e a lamber as feridas dos primeiros confinamentos decretados nesse ano.

Apesar da criação de emprego recorde entre os muito jovens (15 a 24 anos), neste grupo, a intensidade do desemprego também está a subir. A estimativa provisória do INE aponta para que mais de 18% dos jovens ativos estejam sem trabalho.

Será sobretudo porque há menos ativos dessas idades, pois o número de desempregados de menor idade continuou a cair. Mas o número total de desempregados, não. O contingente de pessoas sem trabalho (e que procuraram ativamente emprego e estavam disponíveis para aceitar) aumentou mais de 3% em novembro, para um total de 331,6 mil casos.

Pelas contas do DV, este é o primeiro agravamento desde maio de 2021.

Tal como no caso do emprego, a situação só não é pior porque o contingente dos desempregados muito jovens (15 a 24 anos) continuou a diminuir (menos 11%), mas já sem compensar o avanço muito grande do desemprego no grupo dos 25 anos ou mais.

Este dilatou mais de 7% em novembro, também o primeiro aumento desde maio de 2021.

E há mais sinais negativos. A subutilização do trabalho, "o indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego", segundo o INE, estava a cair desde abril de 2021, mas em novembro ficou praticamente estagnada. Aliviou apenas 0,1%.

Neste grupo existem mais de 618 mil pessoas desempregadas ou presas a alguma forma de subutilização do trabalho. O contingente está a ser alimentado pela forte subida no número de desempregados oficiais, basicamente, já que as outras formas de subutilização laboral até continuaram a recuar, indicam contas também do DV.

Seja como for, este desemprego sombra (que soma ao desemprego oficial) ainda forma um grupo de dimensão assinalável: o INE estará a estimar que existam quase 287 mil pessoas nessa situação de exclusão laboral.

É o grupo onde estão os empregados a part time e outros inativos que o INE não classifica tecnicamente como desempregados, mas que, na prática, estão numa situação de desemprego ou em que não empregam a sua força de trabalho como desejariam.

Somando este grupo aos desempregados oficiais, a taxa de desemprego quase que duplica. Em sentido formal, como referido, a taxa está em 6,4%. Mas em sentido lato, já vai nos 11,6% da população, estima o INE.

A agressão da inflação

Ontem também, o Eurostat apresentou novas provas de que os residentes em Portugal têm muitas razões de queixa quando sentem o poder de compra a esvair-se.

O organismo europeu indicou que a inflação da zona euro terá descido pelo segundo mês consecutivo em dezembro, mas para um nível que continua a ser intolerável para o BCE e muitas famílias e empresas: 9,2%.

A inflação da energia na zona euro continua em níveis nada amigos da economia (quase 26% de aumento médio em dezembro), mas a está a descer devagar face aos níveis chocantes do início do outono (mais de 40%).

O agravamento dos preços dos alimentos aliviou, mas só ligeiramente: continua perto de 12%.

Segundo o levantamento feito pelo DV, nos 19 países da zona euro (desde 1 de janeiro são 20 porque entrou a Croácia), Portugal está a arcar com o quinto maior embate inflacionista.

Entre dezembro de 2021 e igual mês deste ano, a inflação portuguesa acelerou de 2,8% para 9,8% e continua acima da média europeia (9,2%). Maiores apertos no poder de compra só na Letónia, Eslováquia, Lituânia e Itália.

Em Espanha, pelo contrário, a inflação até já está mais baixa do que há um ano. Caiu um ponto percentual, para 5,6%, indica o Eurostat.