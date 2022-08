Emprego impulsiona entrada de estrangeiros na União Europeia

© PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

A emissão de primeiras autorizações de residência na União Europeia (UE) para cidadãos de países terceiros disparou 31% para 2 952 300 vistos face a 2020, atingindo os níveis de pré-pandemia de 2019, ano em que foram concedidos 2 955 300 primeiros vistos, segundo um estudo do Eurostat publicado esta terça-feira.

O gabinete de estatísticas da UE mostra que os motivos laborais representaram quase metade (45%) das autorizações emitidas no ano passado, num total de 1,3 milhões de vistos concedidos. "É também o maior número de autorizações emitidas por motivos laborais desde o início da série histórica", destaca o Eurostat.

Razões familiares e educacionais representaram 24% e 12% das autorizações emitidas, respetivamente. Outros motivos, incluindo proteção internacional, representaram apenas 19%.

Portugal concedeu 84 805 primeiras autorizações de residência. Quase metade dos vistos (39 456) foram emitidos para pessoas de nacionalidade brasileira. 7 407 cidadãos da Índia, 4 597 de Angola, 3 889 de Cabo Verde e 3 476 da Guiné-Bissau também viram os seus pedidos de residência autorizados.

Dos 27 estados-membros da UE, a Polónia foi o país que mais autorizações concedeu: 967 300, ou um terço do total. Espanha, com 371 800 vistos emitidos, ou 13% do total, e França, com 285 200, ou 10%, completam o pódio.

A Polônia também liderou a lista de primeiras autorizações relacionadas com emprego, com 790 100 vistos em 2021, representando 27% de todas as primeiras autorizações emitidas na UE. A França concedeu a maioria das autorizações relacionadas com educação (90 600 autorizações, ou 3%). Os países da UE com o maior número de autorizações emitidas por motivos familiares foram Espanha (159 200, ou 5%), Itália (120 500, ou 4%) e França (93.300, ou 3%).

Ucrânia lidera entradas na UE via Polónia

875 800 ucranianos receberam as primeiras autorizações de residência nos países da UE em 2021, tornando-os o maior grupo de cidadãos a entrar na UE. 83% dos vistos foram emitidos pela Polônia. Seguem-se os cidadãos de Marrocos, com 150 100 autorizações, das quais 50% foram concedidas por Espanha, e da Bielorrússia, com 149 000 vistos, dos quais 88% foram emitidas na Polónia. Os cidadãos da Ucrânia, Marrocos e Bielorússia representaram 40% de todas as primeiras autorizações de residência emitidas em 2021.

Entre as 10 principais cidadanias concedidas na UE, o emprego foi o principal motivo das autorizações emitidas para ucranianos (88% de todas as primeiras autorizações de residência), bielorrussos (47%), indianos (41%) e russos (35%) . A família foi o fator predominante para as licenças concedidas a marroquinos (59%), brasileiros (41%) e turcos (33%) e as licenças para educação foram emitidas principalmente para chineses (43%) e americanos (32%). Outros motivos foram predominantes para os sírios (74%).