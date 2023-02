Emprego interrompe recuperação e taxa de desemprego regista maior subida desde a pandemia

Lisboa, 28/09/2022 - Alfama e Mouraria, centro histórico de Lisboa, que relacionem turismo e habitação. Trabalho sobre a habitação em Lisboa e os efeitos do turismo sobre a oferta de casas na cidade. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

No último trimestre do ano passado, o emprego em Portugal interrompeu a tendência de recuperação que se registava o começo de 2021 e a taxa de desemprego deu o maior salto desde meados de 2020, quando o país estava a entrar nos primeiros desconfinamentos da pandemia, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira, que assim sinaliza o primeiro embate efetivo da atual crise inflacionista no mercado de trabalho nacional.

Tardou, mas o mercado laboral começa assim a vacilar, apesar dos apoios públicos e do discurso de aparente confiança dos últimos meses.

Para já a economia portuguesa evitou uma recessão, mas o abrandamento da atividade é notório e a confiança dos investidores parece estar a marcar passo, contribuindo para o adiamento ou a paragem de vários negócios e investimentos e travando a criação de novos postos de trabalho.

Segundo o INE, no 4.º trimestre de 2022, a população empregada recuou entre o terceiro e o quarto trimestre, para um total de 4,9 milhões de pessoas.

Foi "uma diminuição 0,5% (26,2 mil) em relação ao trimestre anterior", interrompendo assim a tendência de recuperação do emprego que se tinha iniciado no arranque de 2021, depois dos vários confinamentos iniciais da pandemia que paralisaram a atividade da maioria das empresas e a mobilidade das pessoas.

Em termos homólogos, o emprego ainda consegue registar um pequeno acréscimo -- cerca de "0,5% (23,9 mil) -- face ao último trimestre de 2021.

No capítulo do desemprego, está tudo aparentemente pior.

"A população desempregada, estimada em 342,7 mil pessoas, aumentou 12,1% (36,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 3,7% (12,1 mil) relativamente ao homólogo", refere o INE.

E a taxa de desemprego foi estimada em 6,5% da população ativa, "valor superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) ao do 3.º trimestre de 2022 e em 0,2 p.p. ao do 4.º trimestre de 2021."

Ambos os indicadores (desemprego absoluto e taxa) tiveram a maior subida desde meados de 2020, mostra o instituto.

Desemprego jovem piora pelo segundo trimestre consecutivo

A taxa de desemprego jovem voltou a subir (já tinha havido agravamento no terceiro trimestre), mas ainda assim está abaixo dos valores de final de 2021.

"A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada em 19,9% da população [nessa faixa etária], valor superior em 1,1 p.p. ao do trimestre anterior e inferior em 3,5 p.p. ao do trimestre homólogo", refere o INE.

Seja como for, a taxa de desemprego de jovens portuguesa continua a ser muito mais elevada do que a média europeia.

No terceiro trimestre, período para o qual há valores comparáveis entre Estados-membros, na União Europeia a 27 países, essa taxa de desemprego "foi estimada em 15,3%", ou seja, menos 3,5 p.p. do que em Portugal, que atingiu 18,8%) nesse trimestre, apresentando assim "a 10.ª taxa mais elevada na UE-27", diz o instituto.

(em atualização)