Emprego na indústria transformadora e na construção cresce no Norte até março

O emprego na indústria transformadora e no setor da construção do Norte registou, no primeiro trimestre, aumentos de 4,6% e 10%, respetivamente, face ao mesmo período de 2023, segundo o relatório Norte Conjuntura divulgado esta segunda-feira.

"No 1.º trimestre de 2023, a população empregada nas indústrias transformadoras registou uma variação homóloga positiva de 4,6%, correspondendo à criação líquida de 19.000 postos de trabalho", pode ler-se no documento hoje divulgado.

O relatório elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) aponta ainda que "no ramo da construção, a população empregada observou um acréscimo mais acentuado de 10,0%, traduzindo a criação líquida de 11.100 postos de trabalho, no mesmo período".

Os números destes setores contrariam a tendência regional, já que, nos primeiros três meses do ano, "o mercado de trabalho do Norte manteve a evolução desfavorável já observada nos dois trimestres precedentes".

"A população empregada no Norte diminuiu 0,8% em relação ao mesmo trimestre de 2022, o que representou a destruição líquida de 14.200 postos de trabalho", pode ler-se no documento, que nota o contraste face à dinâmica do país, em que "a população empregada cresceu 0,5% face ao 1º trimestre de 2022", com um aumento de 23. 800 empregos.

Quanto à taxa de desemprego, "continuou a registar uma trajetória de crescimento no 1.º trimestre de 2023, passando para 7,6%, um valor superior em 0,8 p.p. face ao do trimestre anterior (mais 2,2 p.p. em relação ao período homólogo de 2022)".

Relativamente à dinâmica exportadora da região, as exportações de bens do Norte "aumentaram 8,7%, no 1.º trimestre de 2023, em termos homólogos", abaixo do total nacional de 13,1% no mesmo período.

"Continua a observar-se um abrandamento no ritmo de crescimento deste indicador" no Norte, nota o relatório da CCDR-N, assinalando que, "no trimestre precedente, as exportações de bens apresentaram uma variação homóloga positiva de 11,8%".

No turismo, "os indicadores de atividade turística do Norte continuaram a observar uma trajetória de crescimento" no primeiro trimestre, já que "o número de hóspedes nos estabelecimentos turísticos do Norte foi de aproximadamente 1,2 milhões, o que significou um acréscimo de 36,2%, em relação ao mesmo trimestre do ano transato".

"De igual modo, registaram-se cerca de 2,2 milhões de dormidas nos estabelecimentos turísticos do Norte no mesmo período, traduzindo um crescimento de 40,6% face ao 1.º trimestre de 2022", aponta o documento.

No setor da construção, apesar do aumento do número de trabalhadores, "intensificou-se a trajetória desfavorável já observada nos trimestres precedentes", pois no Norte "foram licenciados 2,4 mil edifícios, o que representou uma redução de 13,9% em relação ao trimestre homólogo".