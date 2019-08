Emprego no imobiliário disparou 80% em quatro anos mas deverá cair já em 2020

O setor imobiliário emprega hoje cerca de 50 mil pessoas, mais 22 mil do que em 2015. Nos centros de emprego não há atividade que reúna mais ofertas de trabalho. No entanto, os mediadores alertam que, com os preços altos das casas, a tendência não tardará a inverter-se.

Os anúncios de emprego multiplicam-se. Pedem-se agentes, gestores de propriedades, comerciais ou administrativos. As maiores agências do mercado recrutam “colaboradores” às centenas. Nos últimos quatro anos, o número de pessoas empregadas no setor imobiliário em Portugal aumentou perto de 80%, segundo números cedidos pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) ao Dinheiro Vivo.

No final de 2018 havia cerca de 50 mil pessoas empregadas na área, mais 22 mil face a 2018. Mais de metade serão mediadores, estima a associação.

Os dados publicados esta semana pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) confirmam que o imobiliário é hoje o setor mais ativo na criação de emprego em Portugal. Em julho os centros de emprego registaram 2252 ofertas de emprego na área das “atividades imobiliárias, administrativas e serviços de apoio”. O equivalente a 21% do total das ofertas de trabalho no setor dos serviços. Face ao mês anterior o aumento foi de 11%. Num ano o número de ofertas cresceu 2,2%.

Os números não surpreendem o presidente da APEMIP. Segundo Luís Lima, “nos últimos anos parece que todos os portugueses se transformaram em agentes imobiliários. Há muita gente de outras profissões a enveredar por esta área”. O setor vive um momento de “quase pleno emprego”, adianta, nomeadamente nas atividades mais ligadas à construção, que estão englobadas nas contas da APEMIP.

“E essas são ofertas diretas de trabalho, porque depois há o emprego indireto que o setor cria”, lembra Luís Lima. “Um euro investido em imobiliário é multiplicado por quatro, seja na restauração, na saúde e até na educação”, ressalva.

Só no que toca a agências de mediação imobiliária, no ano passado estavam licenciadas em Portugal perto de 6300, mais 72% do que em 2014, quando o setor começou a escalar à boleia do turismo. “O turismo e o imobiliário são o petróleo e o ouro deste país, que não haja dúvidas disso. E estão interligados. Têm sido os motores da economia por todos os motivos, e a criação de emprego é um dos mais importantes”.

Para o responsável, todo este dinamismo “é positivo”, tanto que “em 2018 o total de investimento no imobiliário terá sido superior a 30 mil milhões de euros, o que faz com que em dois ou três anos quase tenha sido alcançado o valor do empréstimo da troika”.

Ainda assim, Luís Lima olha para o “quase pleno emprego” do setor com cautela, e deixa já alguns avisos para um futuro não muito distante. “Nos últimos anos abriram muitas imobiliárias. Tenho defendido que tem de haver algum controlo sobre o setor, porque há muitas empresas que são mesmo imobiliárias, mas também há várias que se apresentam como consultoras, e isso não são imobiliárias. São concorrência desleal”.

A somar a isso, continua, está a falta de oferta de casas no mercado “ao preço que os portugueses possam comprar”. Ou seja, o setor arrisca-se a ter mais gente a vender casas do que casas para vender. “Acho que não vai haver espaço para tanta gente”, antecipa o líder da APEMIP.

O problema que poderá agitar o setor já a partir de 2020 é “a falta de ligação entre a oferta e a procura” de casas. “No médio/alto haverá bastante oferta nos próximos dois ou três anos, porque é onde se está a construir mais. No mercado médio/baixo é o contrário, há uma procura grande, uma necessidade grande, mas não há oferta”.

“Demasiada gente” a vender casas de luxo

Luís Lima acredita que o pico de vendas do mercado de luxo já terá passado, e que o futuro do setor está nas mãos “de quem construir nos próximos 10 anos para a classe média/baixa”. E entre os profissionais do setor “há demasiada gente dedicada ao mercado médio/alto”, conclui.

Já em em 2019 “não haverá grande repercussão ou quebra” no emprego gerado pelo imobiliário, mas a partir de 2020 Luís Lima considera “natural que comece a haver um recuo”. Por agora, o único sinal de abrandamento é o aumento do tempo médio de venda das casas, que já ultrapassa os seis meses. “Quando começa a haver sinais de crise, as imobiliárias são as primeiras a senti-la e são as primeiras a fechar”, avisa o especialista.

Já no que toca aos salários, que na maior parte dos casos não são fixos e dependem de comissões, o especialista assegura que “o setor é atualmente muito rentável”. Segundo dados do INE, o ganho mensal bruto total de um trabalhador da área imobiliária em março deste ano rondava os 977 euros, mais 3,5% face ao mesmo mês do ano anterior. “O mercado aguenta”, atira Luís Lima. “Há muitos vendedores e consultores que não têm salário fixo, mas se estão no mercado é porque lhes compensa e tiram boas rentabilidades”.