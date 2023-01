Emprego no setor dos bens e serviços ambientais cresceu em 2020

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O setor dos bens e serviços ambientais representou 4,4% das exportações e 2,5% do emprego em 2020, no primeiro ano da pandemia de covid-19, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Apesar da pandemia de covid-19, este setor registou crescimentos da produção (0,6%), do Valor Acrescentado Bruto (1,9%) e do emprego (7,2%), contrariamente ao que sucedeu na economia nacional (diminuições de 7,5%, 5,8% e 2,2%, respetivamente)", lê-se na informação divulgada pelo INE, esta segunda-feira.

As exportações diminuíram 2,1% em 2020, enquanto as exportações totais da economia nacional diminuíram 20,4%.

Este setor foi responsável por 3,9% da produção e 2,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), segundo a mesma fonte

Em 2019, o último ano com informação disponível para a União Europeia, Portugal ocupou a décima segunda posição entre os países com maior peso do VAB do setor dos bens e serviços ambientais no VAB nacional e a quinta entre os países com maior peso das exportações no total nacional.

O INE sublinha que apesar da redução dos principais indicadores do domínio com maior importância relativa, a gestão dos recursos energéticos, o setor evidenciou "alguma resiliência em outros domínios que não foram afetados pelas restrições à deslocação impostas pela pandemia, contrariamente ao turismo e atividades relacionadas.

Observou-se, assim, uma "procura crescente" em função, entre outros fatores, das políticas ambientais, nomeadamente as relacionadas com a transição energética.

Entre 2014 e 2020, o setor de bens e serviços ambientais apresentou "um maior dinamismo do que o total da economia", com crescimentos anuais médios das exportações (4,8%), do emprego (4,0%), da produção (3,4%) e do VAB (2,7%), acima dos registados na economia nacional (+0,9%, +1,5%, +1,9% e +2,1 %, respetivamente).

Em 2020, a gestão dos recursos energéticos manteve-se como o domínio mais relevante, mas o VAB decresceu 1,8%.

"À semelhança do que sucede desde o início da série (2014), três domínios ambientais contribuíram para mais de metade do VAB do setor, designadamente a gestão dos recursos energéticos (36,0%), a gestão dos resíduos (15,2%) e a gestão das águas residuais (10,6%)", especifica o INE.