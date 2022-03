Emprego recua pela primeira vez num ano

Porto , 12 / 09 / 2012 - O início de 2022 reverte a trajetória de 12 meses de melhoria, com o recuo no emprego a ser mais pronunciado entre jovens. ( Verónica Pinheiro / Global Imagens ) © Verónica Pinheiro / Global Imagens

Janeiro terá marcado o final de uma trajetória longa de subida no emprego, ao longo de todo o ano de 2021. No arranque do ano, a população empregada regrediu em 0,4%, com menos 17,8 mil a trabalhar do que em dezembro, segundo estimativas mensais avançadas ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O final do último ano representou até aqui o nível mais elevado de emprego de sempre nas séries estatísticas mensais, com quase 4,9 milhões de pessoas a trabalhar, e os dados de janeiro de 2022 continuam ainda assim a representar o segundo valor mais alto (4875,5 mil postos de trabalho).

Mas, o início de 2022 reverte a trajetória de melhoria, com o recuo no emprego a ser mais pronunciado entre jovens. A quebra mensal foi de 2,8%, para 251 mil trabalhadores entre os 16 e os 24 anos de idade. Já entre adultos, o emprego terá descido 0,2%, para ficar ainda um pouco além dos 4,6 milhões de postos de trabalho.

A população desempregada terá aumentado também, em linha com o que apontaram já os registos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), com mais 2,3% de inscrições no fim de janeiro. Nas estimativas do INE, a subida terá sido de 2%, para 308,6 mil desempregados (menos que os 355 868 contabilizados pelo IEFP). A taxa de desemprego terá ficado em 6%.

O desemprego cresceu em 0,9% entre os jovens, para 67,3 mil, com a taxa de desemprego em 21,1%. Nos adultos o desemprego terá subido 2,2% para 241,2 mil pessoas, e a taxa de desemprego terá ficado em 5%.

Os dados trimestrais do INE do final de 2021 apontavam também já no sentido de uma subida nos desempregados, com o maior crescimento entre aqueles que têm de 35 a 44 anos (mais 21%). Já as estimativas mensais não detalham grupos etários acima dos 25 anos.