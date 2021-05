Emprego recuou 1% com confinamento do primeiro trimestre

Traseuntes atravessam a Praça da Figueira na baixa pombalina de Lisboa, 20 de novembro de 2020. A falta de turismo na cidade de Lisboa devido à pandemia de Covid 19 levou a que muitos estabelecimentos comerciais, alguns deles emblemáticos e de familias há gerações estejam em risco de fechar. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2020) TIAGO PETINGA/LUSA © TIAGO PETINGA/LUSA

O primeiro trimestre de ano, com confinamento aliviado apenas a partir de meados de março, viu recuar o emprego em 1%, com menos 49 mil a trabalhar que nos meses de outubro a dezembro de 2020, aponta esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística no último inquérito ao emprego.

O INE destaca que o recuo sazonal é habitual e acontece "à semelhança dos decréscimos usualmente observados nos primeiros trimestres desde 2011". Contudo, o nível de emprego mantém-se também 1,3% abaixo daquele que se registava há um ano, no primeiro trimestre de 2020, com menos 62,6 mil postos de trabalho ocupados.

Face ao final de 2020, também, observa-se uma redução significativa nos trabalhadores por conta de outrem com contratos permanentes, que recuam 1,5%, em 49 mil indivíduos, segundo a nota estatística.

A redução no emprego afeta mais mulheres e sobretudo pessoas dos 25 aos 34 anos, com as qualificações que não vão além do 3º ciclo a serem as mais penalizadas. Por sectores de atividade, indústria, construção, energia e água sofrem mais.

Os dados do último inquérito ao emprego, relativos ao arranque deste ano, apontam que a taxa de desemprego, novamente, regista poucas variações em função da classificação de muitos desempregados como inativos, ficando nos 7,2% no primeiro trimestre, avançando apenas duas décimas relativamente ao trimestre anterior. Fica também pouca acima da taxa de desemprego de 6,9% de um ano antes.

Em atualização