Emprego recuou 1% com confinamento do primeiro trimestre

Traseuntes atravessam a Praça da Figueira na baixa pombalina de Lisboa, 20 de novembro de 2020. A falta de turismo na cidade de Lisboa devido à pandemia de Covid 19 levou a que muitos estabelecimentos comerciais, alguns deles emblemáticos e de familias há gerações estejam em risco de fechar. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2020) TIAGO PETINGA/LUSA © TIAGO PETINGA/LUSA

O primeiro trimestre de ano, com confinamento aliviado apenas a partir de meados de março, viu recuar o emprego em 1%, com menos 49 mil a trabalhar que nos meses de outubro a dezembro de 2020, aponta esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística no último inquérito ao emprego.

O INE destaca que o recuo sazonal é habitual e acontece "à semelhança dos decréscimos usualmente observados nos primeiros trimestres desde 2011". Contudo, o nível de emprego mantém-se também 1,3% abaixo daquele que se registava há um ano, no primeiro trimestre de 2020, com menos 62,6 mil postos de trabalho ocupados.

Face ao final de 2020, também, observa-se uma redução significativa nos trabalhadores por conta de outrem com contratos permanentes, que recuam 1,5%, em 49 mil indivíduos, segundo a nota estatística.

A redução no emprego afeta mais mulheres e sobretudo pessoas dos 25 aos 34 anos, com as qualificações que não vão além do 3º ciclo a serem as mais penalizadas. Por sectores de atividade, indústria, construção, energia e água sofreram mais.

Os dados do último inquérito ao emprego, relativos ao arranque deste ano, apontam que a taxa de desemprego, novamente, regista poucas variações em função da classificação de muitos desempregados como inativos, ficando nos 7,2% no primeiro trimestre, avançando apenas duas décimas relativamente ao trimestre anterior. Fica também pouca acima da taxa de desemprego de 6,9% de um ano antes.

Mais desencorajados e nem-nem

Já a taxa de subutilização do trabalho, que contabiliza desempregados, part-timers que querem trabalhar mais horas, desencorajados da procura de emprego e outros que temporariamente não fazem busca ativa por trabalho, ficou em 14,1%, avançando uma décima face ao trimestre anterior e também comparando com um ano antes.

Se o número de desempregados oficiais até diminuiu, em 3,5%, relativamente ao final do ano passado, com menos 13,1 mil contabilizados, aumentaram por outro lado todos os restantes grupos. Sobretudo, os inativos disponíveis para trabalhar mas que não procuram emprego, num crescimento de 10,5%, com mais de 20,2 mil pessoas que no trimestre anterior.

Os jovens continuam também a ser o grupo mais afetado com a pandemia, com o número daqueles que nem estudam nem trabalham a subir aos 261,4 mil, mais 33,4 mil que no trimestre final de 2020, num crescimento de 14,6%. O crescimento dá-se sobretudo entre aqueles que têm entre 25 e 34 anos, que atingem 172,4 mil. A taxa dos chamados nem-nem sobe aos 12,4% (10,9% no trimestre anterior).

Teletrabalho volta a disparar

Já entre quem manteve o emprego, o retorno ao lay-off simplificado fez novamente disparar ausentes e o teletrabalho atirou novamente perto de um milhão para casa.

O número de ausentes do trabalho foi sobretudo influenciado pela colocação de trabalhadores em lay-off durante o novo estado de emergência, com a população ausente do trabalho na semana de referência do inquérito ao emprego a subir 49,8%, para 211,3 mil, e as horas trabalhadas a recuarem 6,4% na comparação com a reta final de 2020. "Em média, cada pessoa empregada trabalhou 32 horas por semana", escreve o INE.

Também o número dos que trabalharam a partir de casa e com recurso a tecnologias de informação - ou seja, estiveram em teletrabalho - voltou a disparar, atingindo os 967,7 mil, representando um quinto da população empregada (20,7%).

Ainda assim, o recurso ao teletrabalho não foi desta vez tão acentuado quanto durante o primeiro estado de emergência, em 2020. No segundo trimestre do ano passado, ficaram em atividade remota a partir de casa 22,6% dos trabalhadores.