Emprego vive pior momento desde a pandemia e crise alastra no trabalho por conta própria

Lisboa, 08/07/2020 - Reportagem sobre comércio na Baixa de Lisboa que sofre de grande quebra devido à pandemia do novo Coronavirus COVID-19. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

A criação de emprego em Portugal está a perder força de forma visível e no terceiro trimestre foi de apenas 1% face a igual período de 2021, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.

Este avanço de 1% no emprego total é o pior registo desde o primeiro trimestre de 2021, quando Portugal estava sujeito a um duro confinamento por causa da alta mortalidade e número de doentes relacionados com a pandemia da covid-19.

Tal como acontece no caso da taxa de desemprego, este número do emprego estimado nos meses de verão também é o pior das séries do INE na mesma estação do ano descontando, claro, dois momentos anómalos: o primeiro ano da pandemia (2020) e os dois primeiros anos da troika (2011 e 2012). Nestes dois períodos, o emprego afundou.

A subida anémica do emprego durante o verão passado, para cerca de 4,9 milhões de pessoas empregadas, acontece porque o grupo dos trabalhadores por conta de outrem logrou avançar mais de 2%.

Crise já alastra entre os trabalhadores por conta própria

Mas, de acordo com o levantamento e cálculos feitos pelo Dinheiro Vivo com base nos novos dados do INE, todas as outras situações profissionais vivem momentos complicados, apesar dos sinais de força da economia e do discurso otimista do governos nestes últimos meses. E apesar do clima geral de crise energética e inflacionista.

O número de trabalhadores por conta própria que exercem atividade de forma isolada registou uma quebra de 4,6% (para cerca de 459 mil profissionais nesta situação). É um tombo praticamente igual ao colapso de 4,7% que aconteceu precisamente há dois anos, no terceiro trimestre de 2020, quando a pandemia entrou pela economia a dentro e obrigou a fechar muitos pequenos negócios, por exemplo.

O INE mostra também que o número de trabalhadores por conta própria que atuam como empregadores (portanto, têm algumas pessoas ao serviço) estagnou (0%) no terceiro trimestre. Uma vez mais, é preciso recuar ao tempo da pandemia para encontrar um valor pior (queda de 6,7% no último trimestre de 2020).