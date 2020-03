Empresa americana cria kits para testar Covid-19 em casa por 135 dólares

A Everlywell, empresa americana especializada em testes de diagnóstico de saúde, vai colocar no mercado, a partir de 23 de março, o primeiro teste doméstico para a Covid-19.

Um produto que promete fazer sucesso, num país que valoriza a comodidade de realizar testes de diagnóstico, designadamente de alergias alimentares ou de fertilidade, a partir de casa, e onde o novo coronavírus não pára de crescer. Os Estados Unidos contam já com mais de 10 mil infetados. As autoridades de saúde norte-americanas autorizaram, a 29 de fevereiro, os laboratórios e empresas privadas a desenvolverem testes para a Covid-19 e, embora haja várias companhias que anunciaram terem investigação ativa nesta área, a Everlywell é a primeira a lançar um produto disponível num mercado.

O teste, que vai custar 135 dólares, cerca de 120 euros, pode ser encomendado no site da empresa, que informa dispor de um stock inicial de 30 mil unidades. A companhia, com sede em Austin, nos EUA, destaca ainda que, irá trabalhar com vários laboratórios, pelo que estima “ter capacidade de teste e diagnóstico para 250 mil pessoas por semana”.

Recorde-se que a pandemia de Covid-19 já causou mais de 244 mil contágios e 10 mil mortes em todo o mundo. Mas há, também, mais de 68 mil pessoas recuperadas. Em Portugal há 785 pessoas infetadas e registo de quatro mortes. Três pessoas recuperaram da doença até ao momento.