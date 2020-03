Empresa de português criou testes para a Covid-19 que demoram 15 minutos

O método, semelhante ao utilizado pelos diabéticos, consiste na recolha de uma pequena amostra de sangue, o aparelho faz a leitura da mesmo e cria um código QR que ao ser lido por uma aplicação de telemóvel permite testar a presença do novo coronavírus.

De acordo com o cientista Nuno Silva, o sistema, criado para poder ser utilizado em casa, por qualquer pessoa, está neste momento a ser decisivo nos hospitais ingleses, mas é ainda apenas usado pelos profissionais de saúde.

Cada um destes testes biométricos de resposta imediata custa 10 euros.

Uma das grandes vantagens do sistema, aponta o diretor científico da UnifAI, é que o utilizador, ao entrar na aplicação, tem de preencher campos com dados como sintomas e idade, o que permite saber por exemplo com maior detalhe a quem monitoriza o avanço da pandemia quais os sintomas mais frequentes em cada faixa etária.

Nuno Silva conta que já trabalha há 11 anos na área tecnológica e que tem tentado colocar o produto em Portugal, mas salienta que não quer lucrar com estes testes, apenas fazê-los chegar ao maior número de pessoas.

A empresa diz que a solução tem como objetivos: “organizar a disponibilidade de recursos de saúde e a priorização do paciente; comunicar melhor as mensagens destinadas à população; e reduzir o período de inatividade económica”.

Artigo originalmente publicado no Jornal de Notícias.