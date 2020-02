Empresa de trabalho portuário do Porto de Lisboa vai pedir insolvência

A empresa responsável pelo recrutamento dos estivadores nas operações do Porto de Lisboa avançou para a insolvência. Em comunicado emitido esta noite pelo presidente da direção, Diogo Marecos, a empresa diz ter ficado sem alternativas. Os seus trabalhadores estão desde quarta-feira em greve parcial devido a salários em atraso e após lhes ter sido proposto um corte de 15% nas remunerações.

“Vimos por este meio comunicar que a Associação – Empresa de Trabalho Portuário (ETP) Lisboa (A-ETPL), reunida em assembleia geral, decidiu pedir a insolvência da associação, face à situação financeira em que se encontra, e face à impossibilidade de encontrar soluções para a sua viabilização com o sindicato representante dos trabalhadores”, refere o comunicado.

A empresa de trabalho temporário é controlada pelo grupo turco Yilport e pelos grupos ETE e TMB (Terminal Multiusos do Beato), assegurando o recrutamentos de trabalhadores para as cargas e descargas do Porto de Lisboa.

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística iniciou na quarta-feira uma paralisação parcial com a duração de três semanas, dando conta de que a empresa pagou a cada trabalhador apenas 390 euros desde o início do ano, acumulando-se os salários em atraso.

O SEAL afirmava-se, no seu blogue, disponível para um processo negocial, após mediação da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho, com vista a uma solução ainda durante o primeiro semestre deste ano para a situação financeira crítica da empresa, aceitando uma nova calendarização para a entrada em vigor de atualizações salariais acordadas já 2018.

De acordo com o último relatório de acompanhamento do mercado portuário da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, nos primeiros 11 meses de 2019 o movimento do Porto de Lisboa registava um recuo ligeiro, de 0,2%, na carga movimentada, face ao mesmo período de 2018. No conjunto dos portos nacionais, a perda era de 5,8%

Atualizado às 21h55