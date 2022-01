Empresários confiam em subida das exportações em 2022, mas metade ou um terço de 2021

Porto de Lisboa, por onde passam exportações e importações. © Gerardo Santos / Global Imagens

Apesar da quinta vaga da pandemia e da imposição de restrições em muitos países do mundo, sobretudo nos grandes parceiros comerciais de Portugal, como Espanha, França e Alemanha, os empresários portugueses ouvidos num novo inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta terça-feira, ainda dizem que confiam num aumento (médio) das exportações de mercadorias na casa dos 6%, este ano.

Em todo o caso, se este valor se verificar, será menos de metade do que se espera para o ano passado como um todo. No último inquérito do INE sobre este tema, as perspetivas dos gestores apontavam para uma expansão de 13,5%.

Os dados observados do comércio internacional até apontam para muito mais (quase o triplo do ritmo), para cerca de 17,6% de subida no ano passado.

Mas uma subida de 6% ou mais é cerca do dobro do verificado em 2019, antes de a pandemia rebentar (3,5%, segundo o INE).

Este novo inquérito "foi realizado a um total de 3.227 empresas, que em 2020 representavam cerca de 90% das exportações de bens", refere o INE.

"As empresas perspetivam um acréscimo nominal de 6,5% nas suas exportações de bens em 2022 face ao ano anterior".

Os mesmos responsáveis esperam uma subida "de 7,7% nas exportações para os mercados extra-União Europeia e de 6% para os países da UE", acrescenta o mesmo estudo do instituto.

Por Grandes Categorias Económicas (CGCE) destacam-se as exportações de máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios (+9,3%) e o conjunto produtos alimentares e bebidas (+5,3%), revela a mesma fonte oficial.

"A confirmarem-se estas perspetivas, em 2022 os valores de exportações de bens serão superiores aos registados no período pré-pandemia."

Em 2019, as exportações de mercadorias avançaram apenas 3,5%, segundo o INE. Em 2020, afundaram mais de 10%.

