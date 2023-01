Empresários consideram criação de novos negócios essencial para estabilidade económica

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Janeiro, 2023 • 15:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 80% dos líderes empresariais consideram que os novos negócios desenvolvidos pelas suas empresas nos próximos cinco anos sejam responsáveis por 29% das receitas totais das suas empresas, segundo as conclusões de um inquérito divulgadas esta terça-feira.

"Espera-se que a criação de novos negócios aumente consideravelmente nos próximos anos, com destaque para o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou negócios centrados em dois eixos principais, a sustentabilidade e a digitalização", segundo Santiago Fernández, sócio da McKinsey & Company em Espanha, que registou que a criação de negócios sustentáveis "será particularmente evidente para as empresas em setores como energia e materiais".

O relatório da consultora, que inquiriu mil empresários, mostra que as empresas estão a criar mais negócios focados na sustentabilidade do que há cinco anos, com 29% dos inquiridos a referir que as suas empresas irão desenvolver um negócio focado em sustentabilidade nos próximos cinco anos