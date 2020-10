Empresários defendem redução do IVA da luz para todos os escalões de consumo

A medida entra em vigor no dia 01 de dezembro deste ano para os consumos mais baixos, mas os empresários portugueses defendem que a medida deveria ser para todos os consumidores, indicam os resultados do inquérito da consultora EY sobre as medidas para o Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

“No que ao IVA diz respeito, os empresários (66%) sugerem o alargamento da taxa intermédia a todos os escalões de consumo de eletricidade, uma vez que consideram que teria um impacto positivo nos consumidores”, refere a consultora.

“Há vários anos que se regressa a esta discussão para a redução do IVA”, começa por lembrar Luís Marques, country tax leader da EY, acrescentando que “percebe esta medida, mas numa lógica transitória, dando algum alívio por essa via, com as famílias a ficarem com mais poder de compra e mais capacidade de consumo”, frisa.

A partir do primeiro dia de dezembro, as famílias vão ter uma redução da taxa de IVA da eletricidade de 23% para 13% na componente do consumo até 100 kWh, com uma potência contratada até 6,9 kVA. Já as famílias numerosas, com pelo menos cinco elementos, vão ter de esperar até março de 2021 para terem uma taxa de IVA de 13% nos consumos até 150 kWh.

IVA reduzido para mais setores

Os gestores portugueses gostariam também que a redução do IVA fosse alargada para outros serviços. “Por reconhecerem o papel crucial destes setores para a economia nacional e a sua recuperação, os participantes neste estudo da EY defendem, por um lado, o alargamento da aplicação da taxa reduzida de IVA aos serviços do setor da hotelaria e restauração (60% da amostra) e, por outro, aos projetos imobiliários residenciais (49%).

No caso dos setores ligados ao turismo, Luís Marques acredita que seria uma forma de apoiar a liquidez das empresas mais expostas à crise.

Em relação aos impostos especiais sobre o consumo, e já prevendo o impacto negativo da pandemia na indústria automóvel, a grande maioria dos participantes (88%) acredita que qualquer aumento das taxas de Imposto Sobre Veículos (ISP) e do Imposto Único de Circulação (IUC) teria efeitos muito adversos para o setor.