Empresários pedem alívio fiscal para as famílias em 2021

A esmagadora maioria dos empresários e gestores defende um alívio dos impostos para as famílias portuguesas, revela um inquérito da consultora EY sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

No estudo de opinião, que contou com uma amostra de 67 empresas, cerca de dois terços dos inquiridos referem que gostariam de ver aumentar o limite global das deduções à coleta, assim como o limite para despesas de saúde. “É algo que se vê como positivo porque vai induzir mais consumo que é tão necessário para a nossa recuperação económica”, justifica Luís Marques Country Tax Leader da EY, lembrando que sem o turismo, terá de ser o consumo interno a puxar pela economia nacional.

De acordo com os resultados deste estudo, quase 60% afirmam que seria benéfica a atualização das tabelas de retenção de IRS para aumentar o rendimento líquido das famílias em 2021, já que “será expectável uma diminuição do rendimento médio coletável em 2020 e no próximo ano”, indica a consultora.

Mas também há uma fatia considerável que defende uma mexida mais profunda no IRS, com a criação de mais escalões, aumentando a progressividade do imposto, com a consequente diminuição da carga fiscal.

Reporte de prejuízos sem prazo

No que toca aos impostos sobre as empresas, quase dois terços dos empresários e gestores que responderam ao inquérito defendem como medida com maior impacto a possibilidade de reporte de prejuízos fiscais gerados em 2020 e 2021 sem limite temporal.

De acordo com a EY, esta medida tem como “mérito permitir que o impacto líquido na receita fiscal apenas se reflita para lá do normal período de reporte de prejuízos de cinco anos (quando, previsivelmente, a economia já não estará sujeita aos efeitos da pandemia)”.

Mas, como já tem sido habitual neste inquérito, os empresários defendem a redução, pelo menos temporária de alguns impostos. Uma larga maioria (61%) pede a suspensão da aplicação do adicional de 10% da tributação autónoma se uma empresa apresentar prejuízos fiscais em 2020 e 2021 e mais de metade (55%) apontam a redução temporária da taxa de IRC e das taxas de derrama estadual.

O regresso do incentivo à criação de emprego

Além da redução da carga fiscal, os empresários e gestores apontam ainda um conjunto de benefícios fiscais. Quase 60% dos inquiridos defendem a reintrodução do incentivo fiscal para a criação de emprego jovem e mais de metade dos empresários (52%) gostaria de ver contemplado um crédito fiscal excecional para as empresas que registem um aumento líquido do número de trabalhadores em 2020 e 2021, premiando quem mantém e cria emprego.

Mais de metade do universo inquirido (52%) pede também a criação de um crédito fiscal que alivie o impacto das despesas das empresas que estão a investir em processos de digitalização.

Luís Marques reconhece que a despesa fiscal poderia disparar com estas medidas, mas lembra que sem contribuintes e receita o Governo também poderá adotar uma política orçamental expansionista como prometeu o ministro da Economia em entrevista ao Dinheiro Vivo.

A consultora faz notar que este survey é feito em circunstâncias excecionais devido à pandemia de covid-19 e que as perguntas foram direcionadas nesse sentido.