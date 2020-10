Empresários pedem alívio fiscal para as famílias em 2021

A esmagadora maioria dos empresários portugueses defende um alívio fiscal para as famílias no Orçamento do Estado para 2021, através do aumento do limite global das deduções à coleta, assim como o limite para as despesas de saúde, com dois terços da amostra a apontar esta solução. O objetivo é proteger o rendimento dos agregados, permitindo aumentar o consumo interno muito debilitado pela crise pandémica que arrasou o turismo.

A maioria dos inquiridos do estudo de opinião da consultora EY defende menos IRS e uma redução temporária do IRC e das taxas de derrama estadual.

O estudo realizado pela EY, decorreu entre os dias 16 e 26 de setembro numa amostra de 67 empresas com operações em Portugal.