Empresários pedem redução da carga fiscal para crescer, atrair e reter talento

Fiscalidade no OE 2023

"Melhorar o rendimento das famílias é dar-lhes estabilidade de emprego e boas remunerações", defendeu António Saraiva durante o painel de debate da conferência "Covid, guerra, inflação: como deve adaptar-se a fiscalidade no OE2023", promovida pelo GMG. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) apontava a solução que considera essencial para travar a fuga de talentos nacionais para o estrangeiro, lembrando que são vários os setores que se debatem com falta de mão-de-obra qualificada e não qualificada, o que está a causar grandes constrangimentos e a reduzir a capacidade competitiva de muitas empresas. "Mais do que reter talento é preciso valorizá-lo e dar-lhe condições de trabalho", acrescentou, criticando a medida de apoio às famílias, recentemente anunciada pelo governo, que prevê a entrega de 125 euros a cada cidadão, acrescido de 50 por cada criança do agregado familiar. "Esta é apenas uma medida de um Estado "paizinho" que não resolve problemas, e um valor que a inflação se encarregará de comer."

António Saraiva, presidente da CIP, acredita que a taxa de IRC possa baixar dos 21% para os 19%, trazendo algum alívio fiscal.

Apesar das críticas, o presidente da CIP está convencido que o OE2023, que será apresentado no dia 10 de outubro, trará "notícias agradáveis" para as empresas. António Saraiva acredita que a taxa de IRC pode baixar dos 21% para os 19%, trazendo algum alívio. Já no final da semana, aquele responsável voltou a frisar a importância desta medida que, diz, terá um impacto na receita de cerca de 100 milhões de euros por cada ponto percentual que desce.

A medida parece agradar à generalidade dos representantes do tecido empresarial. Gonçalo Lobo Xavier salienta a importância do alívio fiscal, seja por intermédio da redução da taxa de IRC seja por outros impostos que permitam devolver rendimentos aos trabalhadores para que estes sintam que o seu trabalho é valorizado. O diretor-geral da APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) sugere, por exemplo, um aumento do subsídio de alimentação sem penalização por parte do Estado. "Até agora não vimos incentivos para que possa haver uma devolução real de rendimentos aos trabalhadores, por via das empresas", reforça, salientando a dificuldade com que muitas vivem no dia-a-dia. "Não conseguem dar mais aos trabalhadores quando o Estado continua a ficar com a maior fatia." O responsável critica ainda a manutenção de "taxas e taxinhas" e de impostos extraordinários provisórios, que acabam por manter-se. E exemplifica: "A taxa de segurança alimentar extraordinária foi criada em 2011, ainda cá está, e não se sabe para que é usada".

Diretor-geral da APED. Gonçalo Lobo Xavier, defende a redução de impostos que permita devolver rendimentos às pessoas.

Já Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, reforça a importância das pessoas que são, na sua opinião, o principal ativo do país, e defende um choque fiscal que ajude a promover o crescimento do país. O atual sistema fiscal, diz, penaliza o sucesso e está a empurrar a geração mais qualificada de sempre para fora. "É um sistema muito complexo que afasta o investimento", acrescenta. Uma opinião partilhada por António Brigas Afonso que reforça a necessidade de simplificar o sistema fiscal, que precisa de ser bem estruturado. O antigo diretor-geral da Autoridade Tributária (AT) e das Alfândegas acredita que a imagem competitiva de Portugal perante os congéneres europeus não é positiva quando se compara em carga fiscal.

Choque fiscal: sim ou não?

Depois de ouvirem o discurso do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que na abertura da conferência desvalorizou a necessidade de um choque fiscal, os empresários no painel de debate foram veementes na discordância, argumentando que, sem mudanças, as empresas continuarão a ter dificuldades em manter-se eficientes e competitivas, penalizando toda a economia nacional. "Preferimos que os impostos sejam coisas simples", aponta Lobo Xavier. "E que não sejam punitivos", reforça João Manso Neto, CEO da Greenvolt, que defende um choque fiscal em que a eficiência do papel do Estado seja repensada, uma opinião que vai ao encontro das palavras de Carlos Lobo que antes do debate teve a missão de ser o keynote speaker desta conferência. "Precisamos de um sistema que incentive a eficiência das empresas e um Estado cujo papel não seja apenas tirar e penalizar", complementa Ginjeira do Nascimento, que critica o Estado que cria dependência ao tirar, para depois voltar a dar em forma de subsídio.





O país precisa de um choque fiscal que ajude a promover o crescimento do país, sublinha o secretário-geral da associação BRP, Pedro Ginjeira do Nascimento.

Mas, se do lado das empresas, a redução da carga fiscal e a reforma do sistema fiscal são temas consensuais, o governo parece falar a duas vozes. O ministro da Economia, António Costa Silva, gerou polémica ao afirmar que o Orçamento do Estado incluiria a tão falada descida da taxa do IRC, de 21% para 19%, de forma transversal, sendo contrariado pela cautela do ministro da Finanças, Fernando Medina, e posteriormente, pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, já no final desta semana, pelo seu próprio secretário de Estado da Economia, João Neves. A decisão final só será conhecida com a apresentação da proposta final de OE.

Independentemente das medidas que o OE definirá para o apoio ao crescimento e às empresas, a incerteza que se vive nos mercados internacionais levanta um conjunto que problemas a que Portugal não será alheio.

Concorrência deve olhar tributação do tabaco

Questionado sobre os impostos especiais, Brigas Afonso lembrou que os distribuidores podem comprar produtos como o tabaco sem ter de pagar o imposto à cabeça. "Só têm de entregar o imposto devido no último dia útil do mês seguinte ao da data em que o bem é introduzido no mercado", sublinha o especialista. Há porém situações em que os fornecedores de tabaco reclamam aos distribuidores o pagamento do imposto aquando da compra do produto, ficando as tabaqueiras com 45 dias para entregar o imposto ao Estado. Brigas Afonso explicou que o mercado do tabaco é dominado por um oligopólio "formado por duas ou três grandes empresas que têm o poder para exigir o pagamento do imposto". "Por exemplo, se a empresa que comprou com suspensão não confirmar que recebeu o produto à AT, depois é o fornecedor ou vendedor que tem de pagar ao Estado", alerta.



João Manso Neto, presidente executivo da Greenvolt, defende que os impostos não podem ser apenas "punitivos".

Do ponto de vista do perito, a questão não se resolve por via de alteração legislativa ou do OE. "Este é sobretudo um problema concorrencial. Será por via da Autoridade da Concorrência ou dos tribunais" que se poderá encontrar soluções para evitar ações concertadas das tabaqueiras, defendeu.