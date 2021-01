Empresas antecipam recuperação de 4,9% nas exportações em 2021

Filas de camiões com destino ao Porto de Leixões intensificaram-se, em resultado da greve dos estivadores dos portos de Lisboa. Camião ; camionista ; transporte de mercadorias ; pesado de mercadorias ; contentor ; contentores ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

As empresas antecipam uma recuperação de 4,9% nas exportações em 2021. O início da vacinação melhorou as previsões de comércio internacional para este ano; ainda assim, os números deverão ficar 12,8% abaixo dos registados em 2019, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A recuperação das exportações deverá ser maior no envio de bens para países da União Europeia, com uma subida de 5,2% no comércio intra-UE. Para os restantes mercados, espera-se um acréscimo de 4,4%. Se forem excluídas as exportações de combustíveis e de lubrificantes, a recuperação é de 4,5% (+3,4% no comércio extra-comunitário e +4,9% no comércio dentro da UE).

Nas restantes categorias, o maior aumento nas exportações, de 5,5%, deverá ocorrer com as máquinas e outros bens de capital e seus acessórios. A menor subida, 2,5%, deverá ocorrer nas exportações de produtos alimentares e bebidas, refere o inquérito sobre perspetivas de exportação de bens.

No inquérito anterior, relativo a 2020, as empresas anteciparam uma descida de 13% nas exportações.