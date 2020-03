Empresas apelam a “pagamentos a horas e redução de impostos”

Com a larga maioria das empresas a sentir impactos negativos nas vendas no mercado nacional, problemas de liquidez e dificuldades no pagamento de salários os empresários pedem medidas concretas e urgentes, que possam contrariar a queda. Mesmo reconhecendo o empenho do governo, é preciso mais, defendem os empresários, para quem é essencial e urgente, para verdadeiramente apoiar a economia, “ir mais longe”.

Os resultados do inquérito realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) sobre o impacto do coronavírus na atividade empresarial dos seus associados revelam motivos para preocupação. Os números mostram que “mais de 68% das empresas inquiridas sentem um impacto negativo ao nível das vendas no mercado nacional. A maioria das empresas (57,7%) estima que o declínio das vendas em 2020 possa ser superior a 20%. Esta expectativa é ainda maior para as microempresas – 72,4% estimam uma quebra de 20% nas vendas”, revela a associação liderada por Bruno Bobone.

“O nosso tecido empresarial, constituído, essencialmente, por pequenas e médias empresas necessita de medidas que travem a sua asfixia financeira”, considera Bruno Bobone, alertando para a necessidade premente de levar por diante medidas como “a isenção de pagamento de alguns impostos e segurança social; a concessão de empréstimos a fundo perdido ou mesmo a criação de um programa cheque empresa”. “Por outro lado, é fundamental aumentar as linhas de crédito à medida que o tempo for passando e garantir a sua verdadeira flexibilização”, defende o também empresário.

Face a um contexto que talvez seja o mais difícil que alguma vez enfrentaram, as empresas pedem a implementação de várias medidas e destacam a importância de as empresas públicas e Estado pagarem a horas. “Os tempos médios de pagamento em Portugal têm vindo a diminuir, no entanto o Estado demora em média 75 dias a pagar a fornecedores, quando a média europeia é de 42 dias (European Payement Report 2019)”, nota a câmara de comércio.