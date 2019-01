Empresas britânicas pedem ao Governo para evitar saída sem acordo

Os setores financeiro e empresarial do Reino Unido apelaram esta quarta-feira ao Governo para que evite uma saída da União Europeia sem acordo em 29 de março, depois da rejeição do acordo do Brexit da primeira-ministra britânica no parlamento.

A diretora-geral da patronal Confederação da Indústria Britânica (CBI nas siglas em inglês), Carolyn Fairbairn, pediu um novo plano “de imediato” e apelou aos deputados para chegarem a um “consenso” para evitar uma rutura drástica do bloco comunitário.

O conselheiro-delegado da Câmara de Comércio de Londres, Colin Stanbridge, considerou que um Brexit não negociado levará o país para “um precipício”, enquanto o homólogo da confederação de contratação e emprego, Neil Carberry, sublinhou que as empresas precisam de “certezas”.

Catherine McGuinness, presidente da Política da Corporação da City de Londres – município do distrito financeiro -, pediu também “um plano B com urgência” para assegurar um acordo e um período de transição antes da data da saída da UE. “Os políticos de todos os partidos devem ser pragmáticos e unir-se para evitar um Brexit sem acordo”, declarou.