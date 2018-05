Empresas de Braga exportaram dois mil milhões de euros em 2017

As empresas de Braga exportaram, no ano passado, mais de dois mil milhões de euros, volume que consolida o concelho como o terceiro maior exportador do país. Este valor diz respeito às indústrias com operações em Braga, mas inclui também as que têm unidades neste município do norte e sede em Lisboa.

Estes dados foram hoje apresentados por Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga, no Fórum Económico, uma iniciativa integrada na Semana da Economia, a decorrer até sexta-feira, em Braga.

O presidente da InvestBraga aproveitou a ocasião para revelar os dados atualizados do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga (2014-2026).

Assim, anunciou que as exportações de bens e serviços em Braga tiveram um aumento de 101% entre 2013 e 2017, em termos acumulados. Ao nível do emprego, foram criados oito mil postos de trabalho líquidos, entre 2014 e 2017, e o desemprego registou uma redução de 49%.

A Startup Braga, uma das áreas de atuação da InvestBraga, deu apoio a perto de 270 empreendedores e a 115 startups, responsáveis pela criação de 400 postos de trabalho. Estas startup captaram 27 milhões de euros de financiamento em capital de risco e business angels.

A Semana da Economia tem como objetivo central afirmar a visão da InvestBraga para a região, ou seja, passar do conceito “made in Braga” para “invented/designed in Braga”.