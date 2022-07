Empresas de capital de risco querem continuar a colaborar com BPF sob nova liderança

Banco de Fomento tem nova liderança © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI) saudou esta terça-feira a nova liderança do Banco Português de Fomento (BPF), tendo assinalado que pretende colaborar com este para "mobilizar a aplicação de capital privado na economia portuguesa".

"A APCRI mantém toda a disponibilidade para colaborar com o Governo, em particular na união de esforços com o Banco Português de Fomento, para mobilizar a aplicação de capital privado na economia portuguesa ao lado das verbas europeias do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", refere a associação em comunicado hoje divulgado.

No documento, a APCRI diz estar a colaborar com o BPF e destacou os instrumentos criados pelo banco e que contaram com o seu contributo da associação, salientando a importância que "têm para a ativação da economia portuguesa neste momento tão particular".

Celeste Hagatong e Ana Rodrigues de Sousa Carvalho foram nomeadas presidente e presidente executiva, respetivamente, do Banco Português de Fomento em 22 de junho deste ano.

O presidente da APCRI, Luís Santos Carvalho, considerou que se trata de "dois quadros de excelência da banca de investimento que sabem exatamente o que é preciso fazer no Banco de Fomento para acelerar a transmissão das verbas europeias à economia".

Luís Santos Carvalho destacou ainda que a APCRI e as principais empresas do setor "estão mobilizadas para prosseguir a cooperação" com o Ministério da Economia e com o Banco de Fomento que ocorre desde o final de 2021.