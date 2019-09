Empresas de cruzeiros recrutam em Lisboa no dia 15 de outubro

A 5ª Feira de Emprego & Carreiras Trabalhar num Navio vai trazer a Lisboa empresas como a Viking, Seabourn, Royal Caribbean, Steiner, Costa Crocieres, Silversea, Uniworld, V. Ships Leisure, U River Cruises, Saga, Scenic, Ponant e Mystic Cruises. O evento decorre no dia 15 de outubro no Hotel Olissippo Oriente no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, a Apormar, empresa que organiza a feira, avança que o “evento já contribuiu para a criação de mais de 500 postos de trabalho a bordo de navios”. Além das empresas de cruzeiros, estarão presentes no Parque das Nações “a Marinha Portuguesa, a Manpower, a eFuturo Cruise Academy, e a Escola Port de Barcelona, especializada em formação profissional marítima”, adianta a organização.

O evento tem entrada gratuita mas está sujeita a inscrição prévia, e o programa está disponível em www.trabalharnumnavio.pt.