Empresas de eventos em falência iminente. Quebras de 70% no setor

Análise realizada pela Fixando, plataforma online de origem portuguesa que facilita a contratação de serviços locais, desde 2017, indica que as empresas registadas na sua app (do catering à animação), vão perder negócios no valor de 700 mil euros, entre novembro e dezembro - período onde se encontrava a sua grande fonte de rendimento.

Bruno Leite, que realizava espetáculos para crianças pela Mr. Mil - Eventos e Publicidade, especialmente no Natal, afirma à Fixando que a sua empresa está a sentir uma quebra acentuada de 90%" relativamente à contratação de serviços, revelando que conta que "em dezembro haja alguns serviços", embora considere que não sejam suficientes para aguentar a empresa por muito mais tempo.

De acordo conclusões da plataforma de contratação, são as novas medidas impostas pelo Governo, como o confinamento aos fins de semana e o recolher obrigatório, que "estão a gerar o pânico nas empresas organizadoras e profissionais de eventos em Portugal", explica.

Perante esta conjuntura, a Fixando afirma que as empresas poderão alcançar quebras de 70%, face ao ano anterior - valor que corresponde a cerca de 700 mil euros em vendas não realizadas.

A adaptação digital poderia ser, segundo a empresa, uma das soluções. No entanto, "já não seria suficiente para compensar as perdas, comparando com 2019 e, caso nem exista esta adaptação, o setor entra mesmo em falência", assegura a Fixando, em comunicado.

Dentro dos profissionais afetados, encontram-se aqueles que em nada nos são estranhos nesta época natalícia - como catering, pai natal, mágicos e animadores. Nas diversas áreas, vários profissionais temem pelos seus rendimentos, que se veem atualmente condicionados pelo cenário pandémico que o país atravessa.