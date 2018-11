Empresas de gás rejeitam comparação de preços entre Portugal e Espanha

Cerca de 75% dos portugueses são obrigados a recorrer ao gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, “cujos preços são excessivamente altos, quando comparados com os preços praticados em Espanha, sem que se encontrem justificações para tal”. A constatação é do próprio governo português, na portaria n.º240/2018, publicada a 29 de agosto em Diário da República, e que aprova o projeto-piloto para a criação de uma tarifa solidária no gás engarrafado.

Os números não mentem: com o petróleo em alta nos últimos meses, em Portugal o preço médio de uma garrafa de gás butano de 13 kg aumentou no espaço de um ano dois euros, de 24,5 para 26,4 euros, uma subida de 7,7%, de acordo com os números mais recentes da Deco. Ou seja, quase mais 12 euros do que em Espanha, onde os preços da garrafa de gás são regulados e tabelados pelo governo. O Ministério para a Transição Ecológica ditou em setembro que uma botija de 12,5 quilos de gás butano custa do lado de lá da fronteira 14,61 euros. Uma situação que penaliza, sobretudo, os revendedores das zonas raianas, já que muitos portugueses optam por comprar o gás do lado de lá da fronteira.

Francisco Albuquerque, presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), garante que o canal de retalho não tem impacto na formação de preços e que os revendedores são os primeiros a sentir os efeitos negativos da subida dos preços, com uma contração nas vendas. Na opinião da espanhola Cepsa, falta concorrência ao mercado nacional para baixar os preços. “A entrada de novos operadores tem de ser devidamente acarinhada pela Administração Portuguesa de maneira a que possa ser uma realidade”, disse ao Dinheiro Vivo fonte da empresa.

Já a portuguesa Galp defende que “a carga fiscal é o principal fator diferenciador de preços entre Portugal e Espanha, situação em relação à qual os operadores não têm capacidade de intervenção”. “Os preços do gás em garrafa em Portugal são determinados em função do preço do gás nos mercados internacionais e da relação cambial euro/dólar”, explicou fonte oficial da petrolífera.

Cepsa, Repsol e Rubis rejeitam a comparação de preços entre os dois países da Península Ibérica. Para começar, diz a Cepsa “têm uma dimensão distinta e o nível de concorrência também difere bastante, como se pode comprovar pelo número de operadores”. “Em Espanha o preço de determinadas garrafas, conforme as suas características de peso e capacidade, está regulado através de uma fórmula de preços bastante complexa e que gera, em determinados períodos, um défice ou um superavit de preços que são compensados em vendas futuras.

Outra diferença assenta nas cadeias de distribuição: Em Espanha, diz a Cepsa, os operadores faturam diretamente aos clientes finais, enquanto em Portugal quem fatura diretamente aos clientes finais – e quem define os preços de venda -, são os diferentes distribuidores que intervêm na cadeia de distribuição. “Qualquer redução das atuais margens de comercialização pode provocar um desequilíbrio na cadeia de distribuição, fazendo com que elos desta mesma cadeia possam deixar de considerar interessante continuar a sua atividade. Tal poderá resultar numa rotura no abastecimento, com as óbvias consequências negativas para o consumidor final”, alertou fonte oficial em declarações ao Dinheiro Vivo.

Na visão da Repsol, os aumentos de preços em Portugal derivam do mercado internacional, que foi tendo subidas ao longo do ano. Sobre Espanha, fonte da empresa diz que “os preços à saída de fábrica são semelhantes, mas a cadeia de distribuição, o nível de serviço, o número de pontos de venda, e outras características da cadeia de distribuição são completamente diferentes nos dois países, daí as diferenças de preços”.

A Rubis vai mais longe nas críticas e diz que “Espanha é um caso isolado na União Europeia, sendo o único país onde o mercado de GPL não funciona em concorrência. Os preços são fixados administrativamente, são artificiais, têm motivado processos judiciais gravosos e existe um défice tarifário muito significativo que custa milhões de euros anuais aos contribuintes espanhóis”.