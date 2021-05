Empresas de Proença-a-Nova querem contratar, mas falta mão de obra

© LEONARDO NEGRAO/Global Imagens

Várias empresas de Proença-a-Nova estão com dificuldades em contratar trabalhadores e só nas últimas semanas o gabinete de inserção profissional do município recebeu mais de 30 pedidos para preenchimento de vagas.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, este município do distrito de Castelo Branco refere que as áreas de formação procuradas são diferenciadas e vão "desde administrativo, terapeuta da fala ou engenheiro civil, a operários fabris, serventes ou costureiras".

Citado no documento, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, afirma que a necessidade de trabalhadores "é sinal da vitalidade do tecido empresarial, que está a fazer a sua parte ao criar condições para a fixação de pessoas no concelho".

Só nas últimas semanas, o gabinete de inserção profissional da autarquia recebeu mais de 30 pedidos para preenchimento de vagas em várias empresas do concelho que estão a ter dificuldade na contratação de profissionais.

"Reconhecendo este problema de falta de mão-de-obra, vemos que atravessa a quase totalidade do país, mas que se faz sentir de forma mais vincada em territórios de baixa densidade", sublinha.

O autarca relembra a existência de apoios disponíveis que potenciam a mobilidade para o interior, nomeadamente o programa "Emprego Interior Mais", que prevê a atribuição de um apoio que pode chegar perto dos 5.000 euros, para desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou de empregados à procura de novo emprego.

João Lobo realça ainda a estratégia local de habitação, "que tomará corpo no plano de recuperação do Pinhal Interior", como resposta "à crescente procura de habitação" no concelho de Proença-a-Nova.

As ofertas de trabalho atualmente disponíveis no gabinete de inserção profissional são para terapeuta da fala, empregado de mesa e balcão, empregado de copa para restauração, assentadores de revestimentos, serralheiro civil, operador de estrutura metálica, engenheiro civil, ajudante de cozinha, engenheiro químico, operários fabris, costureiras, empregado de mesa, operador florestal, ajudante de eletricista, pedreiros, serventes, encarregados de obra e administrativo.

Os interessados podem enviar o seu currículo para o "email" gip@cm-proencanova.pt.