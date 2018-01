Empresas de transportes vão ter formulário igual para as multas

O formulário das multas para quem anda de transportes coletivos sem um título válido foi publicado esta segunda-feira em “Diário da República” e terá um modelo igual para todas as empresas.

Além da identificação do infrator (nome, morada, NIF e documento de identificação), a multa terá ainda de referir a característica da infração (porque os preços são diferentes), bem como o local e data em que ocorreu. Entre os dados obrigatórios inclui-se ainda os procedimentos a observar para o pagamento voluntário, nomeadamente o prazo disponível para o fazer.

Ao critério das empresas ficará a disponibilização ou não de uma referência Multibanco no próprio auto de notícia. Na ausência desta referência, a empresa deve encontrar outro meio de pagamento eletrónico.

As empresas de transportes são depois obrigadas a enviar para o IMT os autos de notícia (multas), independentemente de estes terem sido arquivados, e têm até ao dia 10 do mês seguinte ao do recebimento para submeter ao Instituo da Mobilidade e dos Transportes os autos que foram pagos voluntariamente.

Esta uniformização dos elementos que devem consta das multas é uma das partes que faltava para completar o novo enquadramento legislativo das infrações nos transportes coletivos. Em setembro, entrou em vigor um decreto-lei que reduz para o seu valor mínimo a multa quando esta é paga voluntariamente no prazo de 15 dias úteis. Este pagamento voluntário pode ser feito de imediato, ao revisor, ou pelo multibanco, num balcão de atendimento ou por via eletrónica no prazo previsto.

O valor das multas foi também alterado, oscilando agora entre os 120 e os 350 euros nos transportes urbanos, sendo que nos comboios inter-regionais e de longo curso estão balizadas entre os 250 e os 700 euros.

Saiba mais aqui.