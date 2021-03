Empresas de turismo e cultura com maiores quebras têm redução ou isenção de TSU

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra do Trabalho e Economia Social de Espanha, Yolanda Díaz (ausente da fotografia), participam numa conferência de imprensa após a reunião bilateral para debater várias políticas e reforçar a cooperação bilateral nos domínios do emprego e das políticas sociais, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, 16 de dezembro de 2020. NUNO FOX/LUSA © LUSA

É uma das medidas para as empresas do setor do turismo e da cultura com maiores quedas de faturação devido à pandemia de covid-19.

As empresas com quebras de faturação até 75% tem isenção total da contribuição para a Segurança Social, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Para o caso de quebras de faturação acima de 75% para as grandes empresas há uma redução da contribuição para a Segurança Social de 50%.

A estas medidas soma-se a prorrogação do apoio à retoma progressiva até setembro deste ano que já tinha sido sinalizado pelo ministro da Economia.