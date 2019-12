Empresas defendem mais escalões de IRS e fim da taxa adicional

Mais de metade das empresas portuguesas gostariam de ver alargado o número de escalões de IRS, considerando que seria uma das prioridades para o Orçamento do Estado para 2020 para aliviar a carga fiscal sobre as famílias, segundo os resultados do Survey divulgado esta quarta-feira pela consultora EY.

“A maioria das empresas (51%) defende a introdução de mais escalões no IRS já no OE 2020, com o objetivo de atenuar a progressividade deste imposto nos escalões intermédios, dando continuidade ao processo de revisão dos escalões do IRS iniciada em 2018”, indica o comunicado da EY. Entretanto, segundo os parceiros sociais, o Governo só pretende avançar com esta medida em 2022.

Foram inquiridas cerca de 100 empresas.

Anabela Silva da consultora lembra que “ainda não foram recuperados os níveis de tributação do rendimento do trabalho de antes do anúncio do enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar” em 2012.

A amostra aponta ainda para a simplificação (59%) e aumento (51%) das deduções à coleta nomeadamente para famílias numerosas, sendo que 52% das empresas participantes pedem também a reintrodução do quociente familiar, revogado em 2016 pelo Governo da “geringonça” depois de ter durado apenas um ano. Para os gestores esta solução fiscal “reflete de uma forma mais adequada, a capacidade contributiva dos agregados familiares de maior dimensão”, indica o comunicado da EY.

De acordo com os resultados e à semelhança do que se sucedeu no Survey do ano passado, 61% das empresas consideram “indispensável a eliminação da taxa adicional de solidariedade para 2020”, por fazer com que Portugal “continue a apresentar das taxas máximas de IRS mais elevadas da União Europeia, sobretudo tendo em conta o nível de rendimento a partir da qual as mesmas se aplicam.”

Ainda em matéria de IRS, os inquiridos defendem a extinção da taxa adicional de solidariedade aplicada aos rendimentos mais elevados, aplicando-se de forma progressiva à parte do rendimento coletável que exceda 80 000 euros. O valor é de 2,5% para os rendimentos coletáveis entre 80 000 mil e 250 000 euros. A parte do rendimento que exceda 250 000 é tributada à taxa de 5%. Esta taxa foi inicialmente criada como sendo provisória.

Os empresários questionados são quase unânimes 97% em considerar que o peso da carga fiscal é muito elevado, sendo um aspeto avaliado de forma “negativa” ou “muito negativa”.

IVA da luz mais baixo

É um dos temas do momento com o Governo a pretender introduzir no próximo ano diferentes escalões do IVA na eletricidade consoante o consumo das famílias. A esmagadora maioria dos empresários questionados pela EY defendem como prioritária a descida para a taxa mínima do IVA na eletricidade (97%) e para o gás natural (93%).

O primeiro-ministro anunciou no debate quinzenal, a 10 de dezembro, que enviou para Bruxelas um pedido de IVA diferenciado, esperando que a Comissão Europeia aprove a pretensão.

“Um escalonamento em função de níveis de consumo contraria os princípios da simplificação do IVA”, alerta Luís Marques da EY. No entanto, acredita que a Comissão “pode autorizar, conjugando questões ambientais. A questão é de saber se a CE vai ter esse tema visto para outros países, tendo também em conta o impacto orçamental”, conclui Luís Marques.

De acordo com os resultados, 45% das empresas propõem uma descida da taxa normal de IVA já em 2020, não apontando qual o valor pretendido.