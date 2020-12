Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e Transição Digital © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O governo diz ter já "alguma visibilidade" para uma normalização da atividade no primeiro trimestre de 2021, e aconselha inclusivamente o sector turístico a preparar-se para a chegada de visitantes, ao mesmo tempo que lança uma nova ronda de apoios e retira largamente as restrições de acesso aos apoios a fundo perdido.

"As empresas devem preparar-se para o regresso do turismo a partir da Páscoa", incentivou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na apresentação, nesta quinta-feira, de um novo conjunto de apoios. Até aqui, o governo diz ter garantido um volume de liquidez acima dos 21 mil milhões de euros, dos quais 2 790 milhões a fundo perdido, num valor superior à quebra do PIB estimada neste ano, de 17,3 mil milhões de euros. Mas tendo tido impacto, estão a perder agora efeito, segundo o ministro.

"Foi o final de um ano muito longo e muito difícil para as empresas", afirmou Siza Vieira sobre o novo pacote de final de ano, que disse ter sido construído em articulação com as confederações patronais. Os presidentes da Confederação Empresarial Portuguesa (CIP) e da Confederação de Turismo de Portugal (CTP), António Saraiva e Francisco Calheiros, respetivamente, marcaram presença na aprestação feita um dia depois de o o ministro ter também anunciado apoios específicos para compensar a subida do salário mínimo aos 665 euros no próximo ano.

Em atualização