Empresas do Alto Minho querem compensação por restrições na fronteira

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) pede ao governo medidas adicionais de compensação económica com a reintrodução das medidas de controlo de fronteiras que irão limitar a circulação entre a região e a Galiza a mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar.

Em comunicado, a organização lembra que são as fronteiras do Alto Minho aquelas que concentram maior número de atravessamentos diários, concentrando cerca de metade do tráfego transfronteiriço, com mais de 31 mil passagens de veículos diárias nos cinco postos de atravessamento para Espanha na região.

A CEVAL apoia as medidas restritivas, mas “teme que depois do flagelo social que esta pandemia está já a trazer a vários países europeus, também o Alto Minho sofra as consequências deste surto, receando a crise económica que daí possa advir”

“Se a tomada de decisão pela restrição de circulação nas fronteiras nos parece pertinente a ajustada face aos desenvolvimentos relacionados com o COVID-19, a Confederação Empresarial do Alto Minho não pode deixar de temer o impacto que tal medida terá em setores como o do turismo, da restauração, ou hotelaria, bem como noutros setores da atividade empresarial caso haja necessidade do fecho total de fronteiras”, alerta.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta segunda-feira a reposição do controlo de fronteiras entre Espanha e Portugal, passando a ser permitida apenas a passagem de veículos de transporte de mercadorias e de trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais. Haverá apenas nove pontos de passagem para o país vizinho, com os restantes a serem interditados. Haverá ainda mecanismos de controlo sanitário nos atravessamentos, em articulação com as autoridades espanholas.

A CEVAL diz que pretende fazer chegar ao primeiro-ministro uma carta com as preocupações da região “e solicitando a atenção necessária, face à especial condição do Alto Minho e da sua relação com a Galiza, na antecipação de medidas compensatórias adicionais às recentemente anunciadas pelo Governo de Portugal”.

A organização “reafirma a sua total concordância”, com as medidas tomadas, “incentivando medidas mais drásticas, caso estas sejam necessárias para fazer face a esta pandemia”. Mas quer que “as eventuais consequências negativas que esta crise possa trazer depois de mitigada sejam acauteladas para bem do Alto Minho e de Portugal”, de acordo com o comunicado.

De acordo com os dados citados pela organização, 2659 espanhóis residentes em Espanha trabalham no Norte de Portugal (1816 dos quais no Alto Minho) e 622 portugueses residentes em Portugal a trabalhar na Galiza que atravessam a fronteira diariamente. Diariamente, 31.190 veículos atravessam os cinco postos de atravessamento na região, correspondendo a 47% do total de movimentos nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha.