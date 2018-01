Empresas do interior indignadas com custos

O mês já vai a meio, mas só agora os utentes, em especial, os empresários, começaram a sentir o impacto real dos aumentos das portagens, em vigor desde o início do ano. O grito de desconforto foi dado pela Plataforma de Entendimento, ao manifestar surpresa pelos aumentos penalizarem regiões cuja economia foi arrasada pelo efeito dos incêndios, pedindo, por isso, a abolição de tais custos.

A Infraestruturas de Portugal salvaguarda que os maiores aumentos percentuais ocorreram, sobretudo, em vias do Litoral. Mas também é certo que uma atualização, por pequena que seja, se incidir em valores mais altos, como é o caso de alguns percursos do interior, o resultado traduz-se num aumento absoluto mais pesado.

Por outro lado, o impacto da atualização nas vias aqui consideradas tornou-se mais significativo nas classes 2, 3 e 4, ou seja, em veículos vulgarmente associados a atividades económicas.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, os aumentos acima de 4,5% ocorreram na A16 – Grande Lisboa (na classe 1), na A4 – Grande Porto (classe 2) e na A17 – Costa de Prata (classe 3), aos quais junta a exceção na A13 – Pinhal Interior (classe 4).

A empresa que “herdou” a concessão das ex-SCUT explica que a atualização dos preços é feita a partir da inflação: “Após a determinação das tarifas atualizadas, efetua-se o cálculo das taxas de portagem, com base na distância portajada, aplicando-se o valor de IVA em vigor e aplica-se de igual forma para todas as classes de veículos e autoestradas portajadas”.

No caso da A23 – Beira Interior, o percurso que vai de Abrantes até à Guarda, sob concessão da Globalvia, também teve aumentos. Com base na informação prestada pela empresa, verifica-se que houve subidas em cinco pórticos para a classe 1, em três para a classe 2 e outros tantos para a classe 3, e sete pórticos com agravamentos para a classe 4. Onde houve aumentos, foi sempre de cinco cêntimos por pórtico.

Revisão ainda em cima da mesa

A perplexidade dos utentes do interior com o acréscimo consumado das tarifas surge depois de o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, ter admitido em meados de novembro último, no Parlamento, no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para este ano, a “revisão das portagens nas vias rodoviárias do interior”, especialmente dirigida “às empresas localizadas na região” e aos “serviços de transportes pesados de mercadorias”.

O tema não foi anulado. Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial do gabinete do ministro garantiu: “Nenhum instrumento está descartado. Ainda não há conclusões. Estamos a estudar o assunto em conjunto com o ministro do Planeamento e Infraestruturas”.