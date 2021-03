Empresas em lay-off e retoma progressiva sobem para 74 mil

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © NUNO FOX/LUSA

O número de empresas a impor reduções de horário a trabalhadores ao abrigo das medidas de lay-off simplificado e apoio à retoma progressiva subiu no último mês para 74 mil, face às cerca de 65 mil de um mês antes, com o aumento a refletir um maior recurso ao apoio à retoma, aberto a empresas de sectores que não foram forçados a encerrar no atual estado de emergência.

Os números foram adiantados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, nesta quarta-feira.

Segundo a governante, há atualmente 430 mil trabalhadores de 74 mil empresas abrangidos por uma das duas medidas.

Discriminadamente, estarão em lay-off simplificado - que permanece reservado a empresas que mantêm portas fechas por imposição administrativa - 272 mil trabalhadores de 53 mil empresas. No apoio à retoma progressiva, estarão 158 mil trabalhadores de 21 mil empresas.

O balanço do último mês aponta a uma descida ligeira nas empresas em lay-off simplificado. Eram 54 mil no inicio de fevereiro, mas com menos trabalhadores abrangidos: 265 mil. Já as empresas no apoio à retoma subiram de 11 mil para 21 mil. Há um mês tinham 80 mil trabalhadores com reduções de horário.

Os dados atualizados pela ministra Ana Mendes Godinho não reportam, para já, o número de pedidos adicionais do apoio excecional à família, alargado para incluir situações de famílias em teletrabalho com menores a frequentar até ao quarto ano do primeiro ciclo de ensino. "Neste momento não temos dados, até porque ainda está a decorrer o prazo para as pessoas apresentarem o pedido de apoio à família", afirmou.

Também não foram adiantados dados sobre os apoios atribuídos no último mês a trabalhadores independentes, sócios-gerentes, trabalhadores informais e outros, como desempregados sem proteção social, por via de apoios de 2020 que foram reativados ou do novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores.

O acompanhamento das medidas, através de publicações regulares do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, ocorreu pela última vez a 12 de fevereiro (e, antes disso, a 12 de outubro de 2020) não tendo sido retomado até esta quarta-feira.

Ana Mendes Godinho fez no entanto um novo balanço da despesa acumulada em medidas extraordinárias da Segurança Social desde a chegada da pandemia em Portugal, há um ano, que ultrapassará já os três mil milhões de euros.

"Neste momento, temos 2,7 milhões de pessoas abrangidas pelos apoios extraordinários que foram criados no âmbito da Segurança Social para responder ao momento que vivemos, abrangendo 166 mil empresas. Ao dia de hoje, já ultrapassámos três mil milhões de euros em termos de apoios diretos não reembolsáveis", indicou.