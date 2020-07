As empresas espanholas asseguram 70% das obras públicas em Portugal, avança o Público na edição desta segunda-feira, 6 de julho. Citando um estudo que analisou as obras disponíveis no Portal Base, em ano e meio, fica patente o peso das empresas espanholas nas obras públicas portuguesas.

No total, o valor de obras públicas adjudicado ronda os 1431 milhões de euros no espaço de um ano e meio. Deste bolo total, só uma fração de 444,8 milhões de euros chegaram a empresas de construção portuguesas.

O jornal refere que as cinco maiores empresas espanholas com atuação em Portugal – a FCC, Ferrovial, Sacyr, Acciona e Dragados – asseguraram contratos no valor de mil milhões de euros em obras públicas.

O considerável peso das obras públicas adjudicadas a empresas espanholas é revelado um dia antes de as alterações ao código dos contratos públicos ser discutida no Parlamento.