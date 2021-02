Empresas fechadas reforçam pedidos de ajuda ao Governo

Há profissionais dos ginásios a recorrer ao Banco Alimentar, denuncia associação. © D.R.

Com pelo menos mais seis semanas de suspensão da atividade na calha, devido ao possível prolongamento do confinamento geral até finais de março, as associações setoriais apelam ao reforço dos planos de apoio às empresas e trabalhadores. Há atividades que admitem o colapso caso não sejam revistas determinadas medidas, outras alertam para a urgência na rapidez da disponibilização de fundos.

Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), frisa que o Governo tem de ter em conta que há já "atividades que estão a atravessar uma grave crise de sobrevivência" e que carecem de "apoios robustos, a fundo perdido, e que cheguem rápida e agilmente". Para esta dirigente, é preciso resolver este "gravíssimo problema", sendo que os atuais apoios "são manifestamente insuficientes". Na sua opinião, "esta poderá ser a última oportunidade para salvar muitas das 120 mil empresas de restauração e alojamento turístico, e muitos dos 400 mil postos de trabalho".

Para Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o Governo "tem ainda muita preocupação com questões, como o défice, que têm de passar para segundo plano" face ao prolongamento do confinamento. Esta situação "tem efeitos económicos brutais no setor e em toda a atividade económica" e, por isso, "terá que haver um plano mais forte de reforço das medidas". E elenca: os apoios têm que abranger a área fiscal, já que muitas empresas não têm condições de cumprir as suas obrigações; devem ter um grande reforço a fundo perdido; e deve ser repensado todo o sistema de moratórias, que termina em setembro. O responsável lembra que "são as atividades de porta aberta para a rua, o comércio e serviços ao consumidor, que sentem o primeiro impacto de todo o conjunto de restrições à mobilidade".

Os clubes de fitness estão "numa situação muito difícil e desesperados", e sem "apoios específicos", sublinha o presidente da Portugal Activo, José Carlos Reis. O responsável defende que os ginásios devem estar na primeira linha das aberturas aquando do início do desconfinamento, porque são "promotores de saúde, física e psicológica". Enquanto aguarda uma reunião com o Ministério da Economia, lembra que já solicitaram apoios a fundo perdido para o setor e também subsídios para os profissionais do desporto, muitos a recibos verdes e que hoje estão sem qualquer rendimento., e já a recorrer ao Banco Alimentar.

Já a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) apela a que seja permitida a venda de livros nos pontos de venda autorizados a funcionar no período de confinamento, como papelarias, tabacarias, lojas CTT ou supermercados. Como frisa Pedro Sobral, vice-presidente da APEL, essa abertura "não levanta nenhum risco de contágio, o impedimento não tem nenhum racional sanitário nem económico". Para o responsável, essa medida é fundamental para evitar o colapso de todo um setor e solicita ao Governo que as livrarias sejam das primeiras a poder vender livros ao postigo ou mesmo a abrir portas, logo que a crise sanitária o permita.