Empresas nacionais vão investir 5,4 mil milhões de euros em tecnologia este ano, aponta IDC

Gabriel Coimbra, responsável pelas operações da consultora IDC em Portugal

Francisco de Almeida Fernandes 15 Fevereiro, 2023 • 18:18

Nem a pandemia ou o contexto económico agravado pela inflação, pela guerra e pela crise energética foram argumentos para travar, ao longo dos últimos três anos, o investimento em tecnologia pelas empresas nacionais. De acordo com o inquérito IDC FutureScape 2023, a aposta das organizações tem sido sempre superior ao crescimento da economia, uma tendência que deverá manter-se durante este ano. "Acreditamos que o investimento vai aumentar 5,7%, o que representa 5,4 mil milhões de euros [em 2023]", explica Gabriel Coimbra, responsável pelas operações da consultora em Portugal. As previsões serão apresentadas em detalhe esta quinta-feira, 16, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, num evento organizado pela IDC.

As conclusões do estudo anual incluem as tendências globais, mas espelham, também, a realidade portuguesa. "Em Portugal, fizemos um grande inquérito às empresas e organizações públicas para procurar entender como é que essas tendências globais se enquadram no contexto nacional", explica Gabriel Coimbra. O analista não tem dúvidas de que a pandemia permitiu ao tecido empresarial um "salto tecnológico" que acelerou a adoção de novas tecnologias, bem como uma crescente aposta dos gestores no desenvolvimento do negócio digital.

"A perspetiva é que, em 2025, mais de um terço das empresas vão ter 40% das suas receitas provenientes de canais ou produtos digitais", perspetiva. O papel catalisador da pandemia na transição digital tornou as expectativas pré-covid da IDC ultrapassadas: em 2019, a consultora previa que apenas depois de 2025 as receitas digitais representassem mais de 50% do total. O ritmo frenético de implementação tecnológica tem contribuído não apenas para uma maior resiliência dos negócios, como tem aumentado a competitividade das organizações que mais investem nesta área. Gabriel Coimbra afirma que são as "empresas que estão a utilizar tecnologias disruptivas" aquelas que mais quota de mercado têm vindo a conquistar. Em destaque estão os setores financeiro, da saúde e da energia, que são os que, a nível nacional, "estão a investir muito nessa aceleração digital".

Análise de dados ganha importância

De acordo com o IDC FutureScape, o investimento mundial em tecnologia deverá ser, em 2023, oito vezes superior ao crescimento económico. Em Portugal, os gestores não dão sinais de abrandamento no que respeita à aposta no digital, com 42% dos inquiridos a manifestar intenção de aumentar os gastos entre 1% e 10%, e 21% a prever superar a fasquia dos 10%. Apenas 32% das empresas planeia manter o nível de investimento nesta área.

Gabriel Coimbra garante ao Dinheiro Vivo que "as soluções de análise de dados" - que juntam inteligência artificial (IA), big data e analytics - vão continuar a ter grande interesse para as organizações. "Só a IA vai chegar aos 50 milhões de euros em 2023 (+27%), mas se somarmos tudo estamos a falar de quase 200 milhões de euros em investimento", refere.

O desenvolvimento do mercado das telecomunicações, à boleia da implementação do 5G, vai permitir ainda "um crescimento significativo" das soluções relacionadas com a internet das coisas (IoT). "Este é um mercado que prevemos que cresça 18% em 2023 e atinja 45 milhões de euros em Portugal", indica o líder da IDC. Uma outra área que começa a dar os primeiros passos em território nacional é a da realidade aumentada e da realidade virtual. Os números da consultora apontam que terá um aumento de 270% ao longo deste ano, prevendo-se que chegue aos cinco milhões de euros. "Estes temas estão a ter um grande crescimento, mas ainda com dimensão relativamente pequena em comparação com as outras áreas", diz.

Transversal a todas as indústrias é o contínuo aumento da procura das empresas por soluções relacionadas com a cibersegurança, que tem vindo a registar subidas de dois dígitos nos últimos anos e que deverá representar, em 2023, um crescimento de 9% para cerca de 120 milhões de euros. "São só alguns exemplos. Podemos referir ainda a área da cloud, que tem soluções de todas estas tecnologias, e que deverá representar, em 2023, um valor superior a 600 milhões de euros em Portugal", detalha Gabriel Coimbra.

Sustentabilidade não é prioridade

Apesar dos temas ligados à sustentabilidade estarem a ganhar espaço dentro das organizações a nível global, Gabriel Coimbra acredita que no mercado nacional esta ainda não é uma área prioritária. "Digo isto porque olhando para organizações internacionais vemos que nos processos de aquisição de tecnologia há requisitos concretos para que os fornecedores tenham cadeias de valor sustentáveis. Não vemos isso no processo de compra de tecnologia das empresas nacionais", justifica.

Os números do IDC FutureScape 2023 indicam que, a nível global, em 2027, cerca de 80% dos responsáveis de tecnologias de informação nas empresas terá em conta métricas de sustentabilidade na definição da estratégia tecnológica. O estudo diz mesmo que 58% das empresas prevê aumentar o investimento em temas ESG (Environmental, Social and Governance) nos próximos dois anos. Em Portugal, os inquiridos entre as duas mil maiores empresas esperam, na sua maioria, aumentar os gastos nesta área ao longo do ano - 20% dos gestores vai aumentar o investimento em mais de 10%, e 44% entre 1% e 10%. Apenas 33% admite manter o ritmo de aposta, enquanto 3% espera reduzir os gastos.

"A nível nacional ainda estamos a caminhar para a sustentabilidade. Certamente não está ainda no topo da agenda e das preocupações de quem compra tecnologia em Portugal", reforça Gabriel Coimbra. Os resultados internacionais e nacionais do IDC FutureScape 2023 serão apresentados, em detalhe, esta quinta-feira, a partir das 9 horas, num evento organizado pela IDC no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Os leitores do DV podem inscrever-se de forma gratuita através do site oficial, utilizando o código IDCFS/DINHEIROVIVO/P (válido para as primeiras dez inscrições). O encerramento será assegurado pelo ex-presidente da República da Estónia, Toomas Ilves, que fará uma key-note sobre transformação digital nos governos, cibersegurança e blockchain.