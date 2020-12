Empresas não serão multadas caso tenham falhado 3.º pagamento por conta

Fábricas e indústria em geral © Miguel Pereira/Global Media

"Relativamente ao regime de limitação extraordinária de pagamentos por conta de IRC para 2020 não seja levantado auto de notícia quando tenha deixado de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º do Código do IRC", refere o despacho do secretário de Estado dos assuntos Fiscais.

A suspensão do primeiro e segundo pagamentos por conta do IRC e a possibilidade de este ser feito durante o terceiro destes pagamentos -- cujo prazo terminou em 15 de dezembro -- foi uma das medidas de apoio à tesouraria das empresas para mitigar o impacto da pandemia de covid-19.

No âmbito deste regime as empresas que verifiquem que, por não terem feito os dois primeiros pagamentos, deixou de ser paga uma importância superior a 20% da que, em condições normais, teria sido entregue, puderam regularizar o valor em falta durante o terceiro pagamento sem ónus ou encargos.

Todavia e tendo em conta a excecionalidade do ano de 2020 e a consequente dificuldade que as empresas podem ter em apurar o valor que efetivamente deviam entregar ao Estado neste terceiro (e para muitas único) pagamento por conta, o despacho do secretário de Estado vem impedir que tenham de suportar coimas caso tenham falhado aquele cálculo.

Esta dificuldade é referida no despacho, com o documento a considerar que "o impacto na atividade económica resultante do atual contexto da pandemia da doença covid-19 acarreta um grau de imprevisibilidade desfavorável a um cálculo do imposto devido a final com um adequado rigor técnico, o que pode levar a uma aplicação imprecisa da regra de limitação extraordinária de pagamentos por conta de IRC, à qual poderá não estar associada uma conduta manifestamente culposa do contribuinte".

Este despacho regulamenta ainda a devolução integral da parte dos pagamentos especiais por conta (PEC) do IRC e que não tenham sido deduzidos até ao ano de 2019, aprovada no verão no âmbito da medidas de apoio às empresas, determinando que os pedidos de reembolso devem ser dirigidos à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) através do e-balcao, até ao final de janeiro de 2021 ou até ao final do sexto mês seguinte à data limite da entrega da declaração periódica de rendimentos quando o período de tributação de 2019 não coincida com o ano civil.

O diploma lembra que "os pagamentos especiais por conta a considerar no pedido de devolução devem ser os referentes aos períodos de tributação de 2014 a 2019, desde que não tenham sido deduzidos até à declaração periódica de rendimentos relativa a este último" e acentua que os pedidos de devolução efetuados antes da disponibilização da medida através do e-balcao "devem ser objeto de confirmação pela AT junto do requerente".

No despacho, António Mendonça Mendes assinala que o PEC tinha "enquadramento nos instrumentos de combate à evasão fiscal, como "amplamente reconhecido" pela doutrina e jurisprudência nacional e que o combate à fraude e evasão fiscal "constitui um desígnio de todo o país".

Neste contexto, prevê-se que a AT irá "desenvolver e implementar mecanismos de controlo tributário, incluindo no âmbito inspetivo" no sentido de verificar se as empresas que recorram a esta medida de devolução do PEC reúnem efetivamente as condições para dela beneficiar.

Recorde-se que a lei prevê que o PPC realizado num determinado ano possa ser deduzido à coleta desse ano e até ao sexto período de tributação. Caso a empresa não tenha conseguido deduzir aqueles pagamentos neste prazo pode pedir a devolução da parte não deduzida.