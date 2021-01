Empresas pagam 165 euros em salário de 800 no apoio à família

Criança, creche, filhos, escola © Pixabay

O custo para as empresas de um trabalhador com salário bruto de 800 euros que recorra ao apoio à família, devido à suspensão de aulas por 15 dias, decretada pelo governo, ficará em 165 euros, segundo cálculos da PwC e CCR Legal, pedidos pelo JN/Dinheiro Vivo.

A simulacão contabiliza os custos que as empresas terão com a Taxa Social Única, de 23,75%, aplicada aos rendimentos diminuídos do trabalhador pelo mesmo período de 15 dias.

No apoio, acessível a quem tenha de acompanhar menores de 12 anos ou filhos com deficiências, ou doenças crónicas, e que não esteja em teletrabalho, os trabalhadores ficam a ganhar dois terços do seu salário base, repartidos em partes iguais pelas empresas e Segurança Social.

O custo para o trabalhador é o terço de salário perdido, mas também a perda de quaisquer suplementos remuneratórios, que não entram para o cálculo deste apoio.

Na simulação da PwC/CCR Legal, é apenas considerada a perda do salário base nos 15 dias para a mesma remuneração de 800 euros, com os trabalhadores a suportarem um corte de 133 euros, em termos brutos, obtendo 667 euros.

Cálculos PwC/CCR Legal

Já em termos líquidos, há uma perda relativamente menor, uma vez que o salário de 800 euros, agora reduzido a 667 euros, terá como efeito não ser aplicada taxa de retenção na fonte (o desconto de 11% para a Segurança Social mantém-se sobre o valor recebido). O cenário considerado é o de um trabalhador casado e com dois filhos, que de um vencimento líquido de 685 euros passa a receber na conta 593 euros. São menos 91 euros.

Quanto à Segurança Social, terá de suportar 133 euros, neste caso específico simulado, mas também receberá valores mais baixos de contribuições sociais de empregadores e da quotização do trabalhador - reduzidos proporcionalmente com o corte no salário.

A decisão do governo em avançar com o fecho de escolas, e com a recuperação deste apoio que vigorou na primavera, não tem conhecido oposição da parte das empresas.

Negócios fragilizados

Mas há quem alerte que o contexto já é hoje muito diferente do vivido no primeiro grande confinamento. "O problema agora é duplo: para além das faltas ao trabalho, não havendo produção, há um acréscimo de encargos para as empresas que já estão muito fragilizadas", aponta Mário Jorge Machado, da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, lembrando que em março e abril do ano passado a robustez financeira das empresas era outra.

O dirigente defende, por isso, apoios mais generosos e assinala também dificuldades em gerir a falta de trabalhadores no seu setor: "Numa linha de produção com quatro ou seis pessoas, se duas faltarem, pode estar em causa o trabalho de toda essa linha", obrigando a suspender a produção, diz.