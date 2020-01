Empresas pedem mais de 130 ME em apoios para converter contratos a prazo

O programa Converte+, criado no ano passado para apoiar as empresas na conversão de vínculos precários de trabalhadores em contratos sem termo, recebeu candidaturas a um montante total de apoios no valor de 130,4 milhões de euros. O valor representa mais de quatro vezes a dotação prevista inicialmente para a medida, estimada em 30 milhões de euros.

A forte procura pelo programa, cujo prazo de candidaturas terminou na última segunda-feira, traduziu-se em 46.600 pedidos de apoio à conversão de contratos, de acordo com dados finais do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) divulgados hoje.

Segundo o ministério, são mais de 8.900 as entidades empregadoras candidatas, a maioria das quais pequenas e médias empresas (59%), e em perto de um terço dos casos (29%) a conversão dará origem a um aumento nas remunerações-base dos trabalhadores. Em 76% dos casos, os contratos visados oferecem remunerações superiores ao salário mínimo nacional.

Os dados do MTSSS apontam também que mais de metade dos pedidos servirá para beneficiar trabalhadores mais jovens. 52% das candidaturas destinam-se a integrar nos quadros indivíduos com menos de 35 anos, aqueles que têm maior peso na precariedade laboral. No final de setembro último, eram mais de 466 mil.

No que diz respeito aos sectores de atividade, o mais representado entre as candidaturas é o dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (23%), seguindo-se pessoal administrativo (15%), os trabalhadores não qualificados (14%), especialistas das atividades intelectuais e científicas (11%) e trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (11%).

Os novos vínculos permanentes apoiados irão substituir na maior parte dos casos (44%) contratos com duração inferior a um ano. Em 37% dos casos a duração dos vínculos precários encontra-se entre um e dois anos, e em 20% as candidaturas pretendem converter contratos com duração superior a dois anos.

O programa poderá disponibilizar por cada trabalhador até 3071,67 euros (ou sete vezes o valor do indexante de apoios sociais) e, segundo o governo, os apoios começarão a chegar às empresas no próximo mês. Segundo o regulamento, a primeira tranche, de 50%, deve ser paga até 30 dias após a aprovação da candidatura.

As entidades que beneficiarem da medida ficam obrigadas a manter os trabalhadores no quadro por um período mínimo de dois anos.

A medida Converte+ decorre do acordo de Concertação Social de 2018 para redução da precariedade que também deu origem à revisão das leis laborais, com limitação da duração máxima na contratação a termo e com o primeiro emprego ou o desemprego de longa duração a deixarem de ser motivo legalmente aceite para recrutar a prazo.