Empresas pediram apoio para converter 14 mil contratos a prazo em permanentes

As empresas privadas apresentaram mais de 14 mil pedidos para conversão de contratos de trabalho a prazo para permanentes. A informação foi avançada esta sexta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

“No âmbito das medidas de promoção da integração dos trabalhadores e de conversão de contratos a termo no sector privado, o governo lançou o programa Converte+ que esta semana teve necessidade de reforçar porque neste momento já temos 14 300 trabalhadores que fazem parte de candidaturas para conversão de trabalhos a termo, para contratos permanentes”, indicou a governante.

NO passado dia 18 de outubro, num balanço do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), desde o dia 20 de setembro, data em que abriu o período de candidaturas à nova medida, tinham chegado ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) pedidos de 1400 empresas.

A maioria dos contratos a termo que estas empresas pretendem converter têm duração inferior a um ano e em 50% dos casos estão em causa trabalhadores com menos de 35 anos de idade, sinalizava o MTSSS.

Até àquela data, as candidaturas recebidas representavam um apoio agregado no montante de 12,8 milhões de euros, o que correspondendo a aproximadamente 43% da dotação de 30 milhões de euros associada à medida.

As candidaturas à medida Converte+ encerram no dia 31 de dezembro de 2019.