Empresas podem adiar IVA, IRS, IRS e TSU até ao segundo semestre

As empresas que pretendam ou precisem podem adiar e fracionar a totalidade ou a maior parte dos pagamentos devidos em sede dos maiores impostos e contribuições (taxa social única) “até ao segundo semestre deste ano”, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

Na conferência de imprensa sobre o pacote de aprovou medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus – Covid 19, o PM disse que o governo vai “permitir adiar para o segundo semestre deste ano o pagamento de dois terços das contribuições sociais”.

E também “adiar as entregas de IVA, IRS e IRC que teriam lugar nestes próximos três meses (até junho) de forma a contribuir para que possam preservar a sua atividade e conservar os postos de trabalho”.

É mais uma medida para “melhorar a liquidez das empresas” nestes momentos “duros” de “emergência sanitária” e “emergência económica”, acrescentou.

Em termos mais concretos, uma nota do governo refere que foi aprovado um decreto-lei que estabelece “um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais, contribuições sociais e concessão de garantia mútua, no âmbito da pandemia”.

Decidiu-se assim “flexibilizar o pagamento de impostos e contribuições sociais, bem como determinar a suspensão, até 30 de junho de 2020, dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social”.

Além disso, “nos meses de março, abril e maio, as contribuições sociais devidas são reduzidas temporariamente em 2/3, sendo o remanescente pago em planos prestacionais de 3 ou 6 meses a partir do segundo semestre do ano”.

E “nos meses de abril, maio e junho, a entrega do IVA e as entregas de retenção na fonte de IRS e IRC podem ser liquidadas em 3 ou 6 pagamentos fracionados”.

“Estabelece-se ainda a prorrogação extraordinária de prestações por desemprego e todas as prestações do sistema de segurança social que garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão ou prazo de renovação termine antes da cessação das medidas de prevenção”, refere o comunicado do conselho de ministros desta sexta-feira, dia 20.