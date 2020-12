Empresas portuguesas não cumprem prazos de pagamentos

Notas de 50 euros para verificação por maquina. No dia em que foi lançada a nova nota de 50 euros, o Banco de Portugal (BdP) permitiu a recolha de imagens no Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

De acordo com os dados da 7.ª Análise de Comportamentos de Pagamento, realizado pela Informa D&B, o valor médio de atraso em Portugal durante o último trimestre de 2019 foi de 29,69 dias.

Este número coloca as empresas portuguesas entre aquelas que mais tempo demoram a realizar os pagamentos na Europa, juntamente com países como Itália (18,17 dias), Espanha (14,12 dias) e o Reino Unido (13,40 dias).

Com a média europeia a fixar-se nos 13,17 dias, o distanciamento de Portugal é significativo. Ainda assim, o valor que corresponde a 2019 apresenta uma descida face aos dados divulgados em 2018, em que o atraso era de 31,01 dias.

Com o forte impacto que a pandemia da covid-19 está a ter na economia nacional (e internacional), a previsão é para que estes números se agravem em 2020 e para que a tendência se mantenha para 2021. Estima-se também que os atrasos nos pagamentos tenham ascendido a valores próximos de 60% em 2020.

Faturação eletrónica permite acesso a novos canais de financiamento

Com o objetivo de reduzir o atraso médio de pagamento, a SERES, especialista em serviços de intercâmbio eletrónico, oferece a possibilidade do financiamento de faturas, permitindo o seu pagamento antecipado, de forma a que as empresas possam financiar a sua atividade de forma imediata e melhorar a sua liquidez.

"A automatização traz eficiência aos processos que envolvam tarefas repetitivas, devendo estas ser, no entanto, muito precisas: contabilidade, valores a receber e outros processos financeiros. A solução da Fatura Eletrónica da SERES unifica, no mesmo ambiente, todos os serviços e ferramentas necessárias para facilitar a partilha das faturas, transformando progressivamente e ao ritmo de cada negócio e seus parceiros, o trabalho de receber as faturas em papel, substituindo-as por uma via eletrónica", explica em comunicado Alberto Redondo, diretor de marketing de SERES.