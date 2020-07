Empresas precisam de mensagem clara, incentivo financeiro e lobby internacional

Ajudar as empresas portuguesas a chegar mais longe, a encontrar novos mercados, a expandir-se e ganhar escala tem sido a missão da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). E se nos últimos tempos um dos mais importantes instrumentos que tinha esteve impossibilitado de ser usado, o seu plano de internacionalização, já adaptado ao novo contexto geoeconómico marcado pela pandemia da covid-19, regressa agora e com vista ao relançamento económico do tecido empresarial português.

Apresentado hoje e amanhã no âmbito do Bootcamp Internacional da CCIP, que neste ano será 100% online, o programa de missões e eventos já tem data para arrancar. Trata-se do primeiro e o maior evento dedicado à internacionalização em Portugal 100% online, reunindo oradores de diferentes países e continentes, tais como Panamá, África do Sul ou Hong Kong, em dois dias de debates e reflexões que vão abranger várias perspetivas: um diagnóstico para a internacionalização; a inovação na internacionalização; uma conversa entre diretores de Comércio Internacional; o papel da banca na internacionalização pós-covid e a apresentação de alguns case studies.

Com 30 oradores confirmados, nacionais e internacionais, entre os quais vários diretores de Comércio Internacional de Câmaras de Comércio estrangeiras; Peter Bishop, Chair – International Chamber of Commerce – World Chambers Federation – ICC-WCF; e várias empresas de setores de atividade e dimensões distintas com percursos internacionais de sucesso.

Ao Dinheiro Vivo, Pedro Magalhães, diretor de Internacionalização da CCIP, explica a importância destes passos para o futuro das empresas portuguesas em contexto de crise e pós-pandemia.

O plano de internacionalização é um trabalho fundamental para as empresas. Como é que a CCIP o reorganizou dado o contexto de pandemia que leva muitos países a impedir ainda entradas ou obrigar a períodos de quarentena?

Tivemos em consideração as perspetivas futuras e os condicionalismos do momento. A Câmara de Comércio, desde o inicio desta pandemia, começou a auscultar os empresários através da realização de inquéritos periódicos sobre a situação das empresas. Com estes resultados pudemos adaptar os nossos serviços de forma a corresponder às necessidades das empresas. Existiu, por exemplo, uma adaptação natural às plataformas digitais, com a realização de inúmeros eventos/webinars totalmente online, bem como passámos a proporcionar às empresas a possibilidade de terem reuniões customizadas com potenciais clientes, distribuidores ou importadores, tudo de forma digital. Os mercados de destino foram adaptados e reajustaram-se as datas das nossas ações internacionais, à medida do que ia acontecendo. O nosso principal objetivo é continuar a apoiar os empresários e a permitir que os negócios a nível internacional continuem a acontecer.

Quais foram as principais dificuldades encontradas e como as ultrapassaram?

As principais dificuldades prendem-se com a incerteza. O planeamento passa a ser a muito curto prazo e não a médio prazo. Isto faz com que tenhamos que nos adaptar e ser ainda mais flexíveis, de forma a ultrapassar os condicionalismos que vão aparecendo. Felizmente temos conseguido ajudar muitas empresas a fazerem negócios a nível internacional, mesmo nestas circunstâncias adversas, continuando a ser úteis, como até aqui.

Como se organiza a agenda e que destinos estão a privilegiar neste contexto de crise económica mundial – e porquê?

Neste momento as limitações de deslocação física aos mercados ainda são bastantes, pelo que a agenda de destinos é organizada de acordo com as indicações que os nossos parceiros/consultores locais nos indicam. Se um mercado tem oportunidades e apresenta níveis de crescimento apelativos, se está aberto, sem restrições de circulação e cumprindo com todas as regras de segurança exigidas, então é um mercado em que iremos apostar. Temos de escolher mercados que sejam atrativos e que permitam às empresas portuguesas uma probabilidade mais alta de fazerem negócios, fruto dos contactos que proporcionamos. Estamos neste momento com ações previstas para Sérvia, Polónia, Azerbaijão, Costa do Marfim, Chile e Marrocos, para dar alguns exemplos.

O programa de missões e eventos é neste ano apresentado, hoje e amanhã, no âmbito do Bootcamp Internacional da CCIP, 100% online. Que vantagens traz este formato?

O Plano de ações Internacionais da Câmara de Comércio para o último semestre deste ano será apresentado oficialmente durante o Bootcamp Internacional. Trata-se de um evento incontornável no calendário de iniciativas da CCIP. Este ano, a 6ª Edição, é 100% online e totalmente gratuita, e foi concebida em torno de 4 grandes temas: Internacionalizar com Sucesso e Liderança dos Negócios, Mercados de Destino para Portugal (comuns e improváveis) e Ferramentas para a Internacionalização. As principais vantagens deste formato são, sem dúvida, o facto de podermos ter oradores de renome, de todo o mundo, presentes neste evento. Temos empresários no Panamá, na África do Sul, em Hong Kong, na Irlanda, em Marrocos, para dar alguns exemplos. Chegamos a mais empresas em todo o país e, inclusivamente, temos participantes em alguns países espalhados pelo mundo. Se fosse realizado de forma física alguns destes pontos não seriam possíveis.

Como antecipam o segundo semestre deste ano para as empresas portuguesas e o que pode ser feito para minimizar quebras e dificuldades que ainda estão por vir?

As perspetivas, ao dia de hoje, não são as mais animadoras. Estamos já a ter uma quebra muito significativa nas nossas exportações e os estudos económicos a que temos acesso, apontam para uma recuperação económica a, pelo menos, cerca de dois anos. Mas não perdemos o entusiasmo. Sabemos que o que nos compete fazer é procurar soluções e apoiar as empresas, agora mais do que nunca. Vamos continuar a auscultar as empresas e a apoiá-las com as ferramentas necessárias para que possam fazer mais negócios a nível internacional, minimizando o impacto natural que esta pandemia está a criar no mundo inteiro.

Da parte do governo, que ajuda/medidas seriam desejáveis para melhorar o contexto de dificuldade extrema atual e futuro?

Acreditamos que o governo está a fazer o seu melhor para minimizar este enorme impacto económico. Acreditamos que a agilização dos processos e a rapidez na tomada de decisões será fundamental para a minimização dos aspetos negativos. As empresas precisam de mensagens claras, de incentivos financeiros fortes e de muito lobby internacional. Só assim podemos voltar a ter números de exportações equivalentes aos de 2019.

Quando prevê que as empresas portuguesas poderão começar a recuperar e em que áreas será mais fácil e mais difícil?

Pensamos que será caso a caso, setor a setor. Existem setores em que o impacto económico não foi tão forte como noutros (alimentar e farmacêutico por exemplo). Já os setores relacionados com a indústria automóvel e turismo foram muito afetados. Como referi anteriormente, as estimativas apontam para uma recuperação apenas em 2022 mas, efetivamente, não sabemos, neste momento, o que irá acontecer. Se o processo de normalização continuar, a recuperação será mais rápida e assistiremos a um retomar de setores que são fundamentais para a nossa economia e que, neste momento, estão ou parados, ou com muito pouca atividade.