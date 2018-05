“Empresas que despedem menos devem pagar menos à Segurança Social”

Jean Tirole é francês e vai fazer 65 anos no próximo mês de agosto. É um economista de interesses abrangentes. Estudou Engenharia e Matemática e doutorou-se em Economia em 1981, pelo MIT, nos Estados Unidos. O professor da Toulouse School of Economics e prémio Nobel de Economia em 2014, esteve três dias em Lisboa a convite do Institut Français para vários debates públicos e lançar o seu novo livro “A Economia do Bem Comum”.

Nesta entrevista revela os seus receios. Preocupa-o a ascensão dos populistas, que ameaçam a ciência e a razão. É a favor do contrato de trabalho único. E deixa um alerta: os bancos e os Estados continuam demasiado agarrados uns aos outros. “O abraço letal continua a existir.” Defende que os economistas até têm feito um bom trabalho a combater crise e que “não é possível haver democracia sem especialistas e sem cientistas, senão é o vale tudo”. Esta é a primeira parte da entrevista que concedeu ao Dinheiro Vivo.

Um dos tópicos da sua investigação é a ascensão do populismo. O populismo é uma ameaça para a credibilidade das políticas económicas e dos próprios economistas?

Penso que o populismo é mais uma reação a uma série de frustrações e medos, como por exemplo os relacionados com a crise financeira, a crise europeia, a desigualdade, as mudanças climáticas. Destaco ainda o medo em relação ao futuro do trabalho, às mudanças tecnológicas. Os populistas tentam oferecer um género de cura milagrosa, usando os enviesamentos no conhecimento das pessoas em relação ao que está a acontecer. No livro que escrevi constato que nós acreditamos no que queremos e que, claro, seria bom acreditar que vivermos num mundo em que não é necessário fazer qualquer esforço para consertar as alterações climáticas, para reduzir os défices. Portanto, os populistas dão-nos a resposta que mais gostaríamos de ouvir. Mas é a mensagem errada.

O populismo é um fenómeno global ou ainda podemos falar de bolsas, de algo local?

Bom, basicamente, podemos dizer que o populismo está em todo lado, no mundo. Temos a tendência de falar mais de Trump e do brexit, mas estamos a enganar-nos se só olharmos para estes exemplos extremos. Os populistas têm uma característica comum que é detestar peritos, pessoas que estudam seriamente os assuntos. Acusam-nos de serem os que nos conduziram aqui a este ‘sofrimento’ e isso não é verdade. E propagam uma mensagem errada em relação aos peritos, aos economistas, aos imigrantes. Respondendo à sua pergunta, penso que os economistas têm feito um bom trabalho e não é possível termos democracias sem especialistas, sem cientistas, senão é o vale tudo, serão os factos falsos ou as notícias falsas a conduzir-nos.

O populismo está a vencer ou a tomar conta dos destinos económicos da Europa?

Depende dos países. Estou especialmente preocupado com o que está acontecer em Itália, na Hungria, na Polónia, em Inglaterra.

Mas não tanto na Alemanha.

Sim, a Alemanha até agora parece relativamente imune, mas em todo o AfD [Alternativa para a Alemanha, o partido nacionalista de extrema-direita] está a crescer. Já nos podemos começar a preocupar.

Portugal não o preocupa?

Não sou um especialista em Portugal, como sabe, mas parece-me que têm estado mais imunes a estes problemas. Já Espanha, os vossos vizinhos, apesar de ter uma situação estável, tem a crise catalã para resolver.

Hoje temos em curso uma reforma da zona euro. Durante décadas não se explicou muito bem às pessoas o que significa estar numa que partilha uma moeda única. Falou-se muito das vantagens, mas pouco ou nada das vantagens, que acabaram por emergir com a crise, com os programas de ajustamento. Essa falta de informação no passado não foi ela própria causa da fragmentação da zona euro e dos problemas que vivemos?

Os políticos jogaram um jogo esquisito. Por exemplo, decidiram delegar as reformas necessárias na Comissão Europeia, mas ao mesmo tempo culparam e ainda culpam a Comissão quando essas reformas são feitas. Estou a falar das reformas clássicas, mercado de trabalho, de produto, luta contra a burocracia. Foi um jogo inteligente para eles, mas muito perigoso porque acabou por fazer ricochete e fez nascer na opinião pública um sentimento anticonstrução europeia. Os políticos podiam ter tido a coragem de fazerem as suas reformas, mas em vez disso arranjaram um esquema para culpar a Europa e dizer que as reformas são impostas pela Europa contra a nossa vontade. O que não é verdade. Esses políticos assinaram tratados europeus. A meu ver, este é um jogo muito perigoso mesmo. Da mesma forma, olhemos para a crise europeia. Quando uma crise grave acontece e se instala, temos de nos convencer de que não há isso de boas soluções. As soluções são sempre más, às vezes feias. Assim sendo, acho que o mais inteligente é prevenir essas crises, ou pelo menos que não sejam tão agudas.

Não ninguém quis prevenir a crise dos bancos?

O que eu vejo é que enquanto tudo correu bem, enquanto houve dinheiro e crédito, ninguém se mexeu, ninguém se preocupou. Depois veio a crise e tentou-se resolvê-la, que as pessoas mais pobres não sofram demasiado. Vimos isso em Portugal, Espanha… Mas é um custo enorme para as pessoas.

Agravou as desigualdades.

Sim, a desigualdade cresceu a nível global e a desigualdade dentro dos países. Entre países até tem vindo a diminuir porque existem economias como a China e a Índia que melhoraram, uma parte significativa da população saiu da pobreza nos últimos anos.

Como é que se pode combater esse problema? Através de impostos?

Podemos reduzir os impostos, claro que sim, mas não é a única forma de redistribuição. Acho que devemos investir mais na educação, porque é um seguro em relação ao futuro. Treinar as pessoas para usar o dinheiro de melhor forma, para encontrarem emprego ou para melhorarem a qualidade dos seus empregos. Era isso que devíamos fazer, tornar o acesso à educação mais igualitário. Mesmo em França o acesso à educação não é igual para todos. No papel pode-se dizer que sim, que é, mas na prática é incrivelmente desigual. Há pessoas que não têm emprego por falta de qualificações e isso faz com que vivam em condições precárias. Clara que podemos dar subsídios às pessoas, mas penso que elas preferem é ter trabalho, ter dignidade.

A densidade dos sindicatos tem diminuído ao longo dos tempos. Isto pode ser uma fonte de desigualdade?

Essa é uma questão um pouco ambivalente. É verdade que em muitos países o nível de sindicalização tem diminuído mas ao mesmo tempo o aumento da desigualdade de que falávamos tem acontecido em todo o lado, independentemente do grau de sindicalização. Ou seja, precisamos de sindicatos, mas não para isso. Os sindicatos podem desacelerar ligeiramente o processo da desigualdade mas no fim se as pessoas não encontram emprego, se não há criação de novos postos de trabalho, não há nada que os sindicatos possam fazer. Se uma empresa vai à falência e despede os trabalhadores, o que é que os sindicatos podem realmente fazer? Isto cria muitas desigualdades porque parte das desigualdades está no mercado de trabalho… Algumas pessoas têm acesso a trabalhos permanentes no sul da Europa, mas outras não têm. Continuamos a ter uma sociedade dual.

É uma questão de idade?

Sim, os mais jovens em França ou Espanha, por exemplo, têm muita dificuldade em arranjar emprego. Quem tem mais de 50 anos também. Se tem mais idade e perde o emprego, depois é muito difícil regressar ao mercado de trabalho. Há muitas desigualdades no mercado laboral, entre os que têm empregos permanentes e os que são deixados de lado pelo mercado de trabalho.

Como é que se resolve esta situação? Criando novas instituições?

Nos últimos 20 anos, tenho defendido que precisamos de novas instituições. Acredito verdadeiramente que temos de proteger os trabalhadores e não os trabalhos. Na Escandinávia protegem-se os trabalhadores, no sul da Europa protegem-se os trabalhos, nos EUA não se protegem nem trabalhadores, nem empregos (risos). Temos de proteger os trabalhadores, tem de haver um seguro contra a possibilidade de perderem o emprego. Isso faz-se através de mais qualificação, educação, formação. Mas está a ser cada vez mais difícil de garantir isso porque as indústrias está em constante e rápida mudança, um emprego que hoje é útil pode não o ser no futuro próximo. O que tenho proposto é… não gosto da ideia de contratos de curta duração, temporários, mas também não me agrada a ideia de contratos permanentes. Penso que é mais útil a ideia de contratos a tempo incerto [open ended], que alia segurança a mais flexibilidade em caso de despedimentos, mas que ao mesmo tempo responsabilize muito mais as empresas pelo que elas fazem.

É uma espécie de contrato único?

Sim, um regime em que as empresas possam pagar menos contribuições para a Segurança Social se não despedirem trabalhadores, mas se despedirem pagam mais. Ou seja, continua a haver flexibilidade, mas o incentivo principal que estamos a dar é para as empresas manterem trabalhadores, para investirem neles. Hoje acontece praticamente o contrário. E quero flexibilidade porque só a empresa saberá quanto vale cada posto de trabalho. Se estes diferendos vão parar a tribunal, há um problema. Um juiz não tem informação sobre se as empresas querem, procuram, aquele trabalho ou não. As empresas devem ter flexibilidade para despedir, mas também serem muito mais responsáveis pelas suas ações e decisões.

As empresas estarão interessadas nesse tipo de solução? Em Portugal não me parece que estejam interessadas nisso.

Em França também não. O presidente Macron está a favor desta medida, mas os sindicatos estão relutantes, talvez por duas razões: porque é uma questão não consensual entre os líderes sindicais, há indústrias que podem ter de pagar mais do que outras. Isso cria um conflito no seio do meio sindical. Depois porque o sistema de Segurança Social é deficitário ou tem problemas de sustentabilidade. Então será sempre o contribuinte a suportar esses custos que eles chegarem.